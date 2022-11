Guardian Indonesia Bangun Fasilitas Air Bersih di Desa Ciapus, Bandung

SEKITAR 18 juta orang Indonesia kekurangan air bersih dan 20 juta kekurangan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik.

Melihat kondisi tersebut,Guardian, ritel modern kesehatan dan kecantikan terkemuka dari PT Hero Supermarket Tbk (HERO Group), mengedukasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, sekaligus membangun fasilitas akses air bersih di Desa Ciapus, Bandung.

Pembangunan fasilitas akses air bersih ini dilakukan bersama dengan Save the Children Indonesia, organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap anak-anak seluruh dunia.

Program ini sejalan dengan program global “Keeping Kids Clean & Happy” yang dilakukan secara serentak di beberapa negara lainnya.

Peresmian pembangunan akses air bersihdilakukan pada Selasa (29/11) di Desa Ciapus, Bandung.

Acara peresmian dihadiri oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Sumiarso, MAP, Director of Guardian Indonesia, Naresh Kalani, dan Direktur Advocacy Communication Campaign Media & Marketing Communications Save the Children Indonesia, Troy Pantouw.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Sumiarso, MAP mengatakan, “Untuk menggambarkan keadaan kesehatan suatu lingkungan, ada beberapa indikator yang perludiperhatikan, salah satunya adalah memiliki akses air bersih dan sarana sanitasi dasar."

"KabupatenBandung telah mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berkelanjutan dari pemerintah, berupapenerapan program strategis untuk mendapatkan sanitasi dasar yang layak di Bandung," jelasnya.

"Program tersebut fokus pada 5 pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS); Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); Pengelolaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga (PAM-RT); Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT); serta Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT),” ujare Sumiarso.

Dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan fasilitas air bersih agar kegiatan sanitasi dasar masyarakat berjalan dengan baik.

"Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung membuka kemitraan strategis dengan mitra swasta, dalam hal ini Guardian. Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, komunitas dan swasta diperlukan untuk mewujudkan sanitasi dasar yang layak untuk semua lapisan masyarakat di Bandung,” lanjut Sumiarso.