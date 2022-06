Harga Tuna di Pasar Kota Kupang Naik

HARGA tuna di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/6), mengalami kenaikan. Pedagang mengatakan harga tuna naik karena pasokan dari nelayan ke pasar berkurang. Di sejumlah pedagang, harga tuna naik dijual sebesar Rp75 ribu per kilogram.

Harga sebesar itu jauh dari harga normal sebesar Rp35 ribu per kilogram. Meski harga naik, masih ada pedagang yang menjual tuna seharga Rp30 ribu per kilogram.

"Harga tuna yang masih fresh, mahal. Kalau tuna beku harganya murah," kata pedagang tuna di pasar tersebut, Justin.

Untuk tuna yang dijual seharga Rp75 ribu per kilogram ditangkap oleh nelayan setempat, tetapi tuna beku didatangkan dari luar daerah seperti Kabupaten Alor dan Lembata. Menurut Justin, tuna diantar ke Kupang seharga Rp29 ribu per kilogram.

"Kami jual lagi dengan harga antara Rp30 ribu sampai Rp35 ribu per kilogram," jelasnya.

Selain tuna, harga ikan kakap juga terpantau masih tinggi. Harga kakap putih ukuran sedang yang biasa dijual Rp70 ribu per ekor, naik jadi Rp100 ribu per ekor. Sedangkan kakap ukuran besar naik menjadi Rp150 ribu per ekor dari harga Rp120 ribu per ekor. Kenaikan juga terjadi pada ikan kombong sarisi naik dari Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp40 ribu per kilogram, dan anggola naik dari Rp30 ribu per kilogram menjadi Rp45 ribu per kilogram.

"Harga ikan masih mahal karena angin kencang, tangkapan nelayan masih terbatas," kata Eyang, pedagang ikan.(OL-5)