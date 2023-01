Harga Ikan Laut Di Kota Palu Terus Naik

HARGA ikan laut di Kota Palu, Sulawesi Tengah, semakin mahal. Pasokan yang masih berkurang menjadi penyebab.

Pantauan Media Indonesia di pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, Senin (9/1) harga ikan cakalang atau tongkol naik lagi menjadi Rp50 ribu per kilo gram (kg) dari harga sebelumnya Rp40 ribu. Begitu pun harga ikan lajang naik menjadi Rp40 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp30 ribu per kg. Sedangkan harga ikan ekor kuning (baby tuna) dari harga Rp40 ribu per kg naik menjadi Rp65 ribu per kg.

"Semakin mahal harga ikan laut. Bulan ini saja sudah dua kali naik harga jualnya di pasar," terang seorang pedagang di PTIM Taufik Duma.

Menurutnya, penaikan harga ikan laut terjadi karena pasokan dari nelayan semakin berkurang masuk ke pasar sementara permintaan konsumen tinggi. Selain itu, akibat sedikitnya pasokan nelayan menaikkan harga ke pedagang.

"Otomatis biar kami dapat untung, harga jual dinaikkan juga. Dalam per kg, saya rata-rata mengambil keuntungan Rp2 sampai Rp3 tribu saja," ungkap Taufik.

Pedagang lainnya, Saleh menambahkan, masih banyak nelayan yang istirahat melaut karena cuaca yang tidak baik di laut. Di mana, selain hujan, angin kencang dan gelombang tinggi menjadi hambatan nelayan melaut. "Makanya banyak nelayan di Donggala dan Tolitoli sebagai daerah penyuplai ikan di Palu istirahat melaut," paparnya.

Saleh menilai, jika cuaca mulai normal kembali nelayan pasti akan ramai-ramai kembali melaut. "Untuk kapan harga normal itu tergantung pasokan dari nelayan. Yang pasti kalau pasokan sudah melimpah harga ikan ini pasti normal lagi," tandasnya. (OL-15)