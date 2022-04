Ubud Jadi Destinasi Favorit Healing dan Honeymoon, Hotel Ini Ikut Kebanjiran Pesanan

UBUD, Bali menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Daya magisnya dinilai bisa mengalahkan Kyoto di Jepang dan Seoul di Korea Selatan. Wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Bali pun kerap menjadikan Ubud sebagai destinasinya.

Selain terkenal dengan tempatnya yang memiliki panorama alam yang asri dan otentik, tentunya Ubud memang sangat sesuai dijadikan sebagai tempat untuk menenangkan diri atau healing, sekaligus tempat tujuan bulan madu favorit bagi pasangan baru.

Antusiasme tinggi wisatawan ke Ubud juga dirasakan oleh pelaku wisata disana, salah satunya Amarea Resort Ubud yang baru dibuka pertengahan Desember lalu. Penginapan yang juga bagian dari Ini Vie Hospitality itu bahkan kebanjiran pesanan kamar sampai saat ini.

"Amarea menawarkan 4 tipe kamar, yaitu Ubud Room, Ubud Suite, Ubud Cottage, sampai dengan Two Bedroom Forest View Villa. Resort yang berkonsep Modern Tropical Industrial itu, dilengkapi aksen Balinese Contemporary Mural yang membuat siapa saja yang berada disini merasa enggan untuk beranjak pergi," tulis Ini Vie Hospitality dalam keterangannya.

Selain, public pool yang nyaman dan iconic, private pool juga terdapat di Two Bedroom Forest View Villa. Bagi tamu yang tetap ingin berolahraga selama staycation disini, terdapat juga Yoga Venue dengan desain unik yang bisa dipamerkan di media sosial.

Dengan path way yang kental dengan nuansa Bali yang asri, serta atap dari Ubud Cottage yang berkonsep tropical, membuat resort yang berlokasi di Jl Sawah Indah Gang Amarea no 8, Ubud ini dinobatkan menjadi Top #5 The Best Hotel in Ubud by TripAdvisor.

"Bagi honeymoners yang ingin merayakan honeymoon disini, Amarea Resort Ubud juga menawarkan Romantic Staycation Package yang manis dan romantis. Untuk info lebih lanjut, dapat mereservasi langsung ke Whatsapp Sales Executive, dengan detail contact yang tertera di link bio Instagram @amareaubud," pungkas Ini Vie Hospitality. (RO/OL-7)