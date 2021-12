Jangkau Pelanggan lebih Dekat, Bolde Buka Store di Yogyakarta

DI penghujung 2021, Bolde Indonesia kembali membuka store baru di Kota Yogyakarta. Bolde Store cabang ke-20 ini hadir di Jalan AM Sangaji No 17, Jetis, Cokrodiningratan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan akan diresmikan pada Jumat (10/12) mendatang.

Pada acara pembukaan nanti, Bolde menyiapkan berbagai promosi menarik untuk pelanggan, yaitu diskon spesial hingga 20% untuk semua produk, dan tambahan diskon 5% untuk pembelanjaan minimal Rp500 ribu.

"Kita juga ada promo harga spesial hingga Rp99 ribu mulai dari produk Squash Mop 2 in 1 dari Rp151.900, Super Cook Less Sugar Celica dari Rp1.349.900 jadi Rp999.900, Super Mix Spider dari Rp1.450.000 jadi Rp890.000, serta Super Pan Doublegrill dari Rp698.000 jadi Rp499.000," jelas Robert Caren, Marketing and Acqusition Bolde Store dalam keterangan resmi, Rabu (8/11).

Bolde Store Yogya menyediakan 200 item produk yang terbagi dalam 15 kategori dengan harga mulai dari Rp25 ribu. Di antaranya alat pel, panci, peralatan rumah tangga elektronik, masker mulut, vacuum cleaner, botol minum, lunch box, dan masih banyak lainnya.



"Kita juga menghadirkan produk-produk terbaru kita, khususnya produk Smart Appliance. Seperti Super Cook Less Sugar Series, Smart Air Fryer Oven, Smart Dispenser dan Smart Purifier. Untuk panci-panci juga ada beberapa varian baru yang kami hadirkan," lanjut Robert.

Peresmian Bolde Store Yogya akan dihadiri jajaran direksi BOLDe Indonesia. General Manager Bolde Indonesia Wilman Hilmani mengatakan, peresmian store di Yogyakarta merupakan toko pertama di area DIY dan berada di tengah pusat kota. Pembukaan Bolde Store Yogya bertujuan untuk menjangkau konsumen di area Yogyakarta dan sekitarnya.

"Store ini menggunakan konsep Flagship Store dengan lifestyle masa kini, sehingga pelanggan, baik itu wisatawan atau warga lokal jadi lebih nyaman saat berbelanja," ungkap Wilman.

Lebih jauh ia pun mengajak konsumen untuk mengunjungi Bolde Store Yogyakarta yang mulai dibuka secara resmi pada Jumat. Store ini akan buka setiap harinya mulai pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (RO/S-2)