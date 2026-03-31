Apresiasi Inisiatif Warga Cat Zebra Cross, DPRD Dorong Eksekutif Berkolaborasi

Pengguna jalan melintasi zebra cross buatan warga di Jalan Soepomo, Pancoran, Jakarta, Minggu (29/3).(Antara)

KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengapresiasi inisiatif warga yang membuat zebra cross kreatif di kawasan Tebet. Kendari demikian ia turut menyoroti dari aspek keselamatan yang harus tetap menjadi prioritas utama, mengingat ada aturan dan standar yang harus dipatuhi dalam penataan lalu lintas.

Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.

"Niatnya membantu dan ini harus diapresiasi. Tinggal bagaimana dinas terkait bisa mengajak duduk bersama, mana yang sesuai aturan dan mana yang perlu disesuaikan,” ujarnya kepada awak media, Selasa (31/3).

Yuke menegaskan, ke depan perlu ada kajian menyeluruh untuk menentukan titik mana yang memungkinkan penerapan zebra cross kreatif tanpa membahayakan pengguna jalan. Ia juga mendorong Pemprov DKI menggandeng komunitas sebagai bagian dari sistem pengawasan dan partisipasi publik.

"Kalau dikelola bersama, ini bisa jadi edukasi sekaligus memperkuat keterlibatan warga dalam membenahi kota,” pungkas Politikus PDIP itu. (Far/P-3)