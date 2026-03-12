Omzet Pedagang Tanah Abang Menurun, Pramono : Tersaingi Platform Online

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(MI/M Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa para pedagang di Pasar Tanah Abang masih menghadapi tantangan besar dari persaingan platform perdagangan daring.

Ia menilai kondisi perdagangan mulai menunjukkan perbaikan di berbagai sektor meskipun belum sepenuhnya pulih.

“Tadi saya tanyakan, memang sebagian besar menyampaikan bahwa sudah mulai ada perbaikan. Walaupun belum seperti yang diharapkan, kenaikannya baru sekitar ada yang 20, 30 persen, tetapi sudah ada perbaikan,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Baca juga : Gaya Inara Rusli di Balik Fenomena Gamis Bini Orang yang Ramai di TikTok!

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat persaingan semakin ketat adalah berkembangnya penjualan produk melalui media sosial dan platform digital.

“Hanya memang pesaing utamanya adalah yang online dengan TikTok dan sebagainya,” kata Pramono.

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong banyak pedagang Tanah Abang untuk mulai beradaptasi dengan perubahan pola belanja masyarakat.

“Maka dengan demikian mereka sekarang ini juga rata-rata selain berjualan di tempat ini juga membuka online juga,” ujar Politikus PDIP itu.

Ia berharap transformasi digital para pedagang dapat membantu memperluas pasar sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di pusat perdagangan tersebut. (Far/P-3)