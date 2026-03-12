Headline
Perlindungan Warga Jadi Fondasi Utama

Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Omzet Pedagang Tanah Abang Menurun, Pramono : Tersaingi Platform Online

Mohamad Farhan Zhuhri
12/3/2026 20:11
Omzet Pedagang Tanah Abang Menurun, Pramono : Tersaingi Platform Online
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(MI/M Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa para pedagang di Pasar Tanah Abang masih menghadapi tantangan besar dari persaingan platform perdagangan daring.

Ia menilai kondisi perdagangan mulai menunjukkan perbaikan di berbagai sektor meskipun belum sepenuhnya pulih.

“Tadi saya tanyakan, memang sebagian besar menyampaikan bahwa sudah mulai ada perbaikan. Walaupun belum seperti yang diharapkan, kenaikannya baru sekitar ada yang 20, 30 persen, tetapi sudah ada perbaikan,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Baca juga : Gaya Inara Rusli di Balik Fenomena Gamis Bini Orang yang Ramai di TikTok!

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat persaingan semakin ketat adalah berkembangnya penjualan produk melalui media sosial dan platform digital.

“Hanya memang pesaing utamanya adalah yang online dengan TikTok dan sebagainya,” kata Pramono.

Menurutnya, kondisi tersebut mendorong banyak pedagang Tanah Abang untuk mulai beradaptasi dengan perubahan pola belanja masyarakat.

“Maka dengan demikian mereka sekarang ini juga rata-rata selain berjualan di tempat ini juga membuka online juga,” ujar Politikus PDIP itu.

Ia berharap transformasi digital para pedagang dapat membantu memperluas pasar sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di pusat perdagangan tersebut. (Far/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved