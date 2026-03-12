Jelang Lebaran, Minat Perawatan Gigi Meningkat

Ilustrasi(Dok SATU Dental)

MOMENTUM Ramadan kerap dimanfaatkan berbagai pelaku usaha untuk mendorong masyarakat menjalani gaya hidup yang lebih sehat sekaligus mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idulfitri. Menjelang Lebaran, perhatian terhadap penampilan, termasuk senyum yang rapi dan cerah, juga cenderung meningkat.



Melihat hal tersebut, jaringan klinik gigi SATU Dental meluncurkan kampanye bertajuk “Tersenyum PEDE” selama bulan Ramadan. Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan kerapian gigi sebagai bagian dari upaya meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial.



SATU Dental menilai bahwa kepercayaan diri dalam tersenyum tidak hanya berdampak pada penampilan, tetapi juga berpengaruh pada kualitas interaksi sosial dan kebahagiaan individu. Melalui kampanye ini, perusahaan ingin menghadirkan solusi praktis bagi masyarakat yang ingin memperbaiki tampilan gigi secara optimal menjelang Hari Raya Idulfitri.

Dalam kampanye tersebut, SATU Dental menyoroti dua jenis perawatan yang banyak diminati masyarakat, yaitu pemutihan gigi (whitening) untuk mencerahkan warna gigi serta perawatan kawat gigi atau ortodonti untuk menciptakan susunan gigi yang lebih rapi.

Sebagai bagian dari aktivasi kampanye, SATU Dental juga menghadirkan program “Tersenyum PEDE Deals” yang menawarkan sejumlah promo selama Ramadan. Salah satunya adalah promo pemutihan gigi dengan biaya Rp699.000. Program ini mencakup konsultasi awal, scaling satu mulut, pengoles angel whitening sebanyak dua hingga tiga kali, serta bonus amplop Lebaran SATU Dental edisi Tersenyum PEDE.

Selain itu, perusahaan juga menawarkan potongan harga 15% untuk pemasangan kawat gigi yang ditangani langsung oleh spesialis ortodonti. Diskon tersebut berlaku untuk beberapa jenis kawat gigi, antara lain Damon, Self-Ligating, Platinum, dan Sapphire. Melalui promo ini, pasien disebut dapat menghemat biaya hingga Rp5.500.000.

Untuk memperkuat pesan edukasi dalam kampanye ini, SATU Dental juga menggelar acara bertajuk “Tersenyum PEDE Bareng SATU Dental”. Kegiatan ini menghadirkan influencer serta komunitas SATU Hati, yakni komunitas ibu dan anak yang dibentuk oleh SATU Dental.

Vice President Operation SATU Dental Group, Elbert Kurniawan, mengatakan kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan kerapian gigi sebagai bagian dari senyum yang percaya diri.

“Melalui campaign ‘Tersenyum PEDE’, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan dan kerapian gigi merupakan kunci dari senyum percaya diri yang bermakna. Oleh karena itu, dalam momentum Ramadan ini SATU Dental ingin mengajak masyarakat untuk peduli dan sadar akan pentingnya penampilan dalam menunjang kepercayaan diri secara maksimal, salah satunya melalui perawatan ortodonti,” ujar Elbert dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3).

Ia menambahkan, SATU Dental juga berupaya menghadirkan layanan yang lebih praktis bagi pasien melalui fasilitas klinik yang lengkap. Klinik ini telah dilengkapi dengan layanan ortodonti profesional, berbagai pilihan kawat gigi dengan kualitas yang beragam, serta fasilitas rontgen lengkap di dalam klinik.

Dengan fasilitas tersebut, pasien dapat menjalani seluruh proses perawatan di satu tempat tanpa perlu melakukan rujukan kefasilitas lain, sehingga proses perawatan menjadi lebih praktis, efisien, dan nyaman.

Melalui kampanye “Tersenyum PEDE”, SATU Dental berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian dari gaya hidup sehat, khususnya dalam menyambut momen kebersamaan pada Hari Raya Idulfitri. (E-4)