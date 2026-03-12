Libur Lebaran Makin Seru! Best Western Premier The Hive Jakarta Hadirkan Promo Menginap dan Halal Bi Halal All You Can Eat

Ilustrasi(Dok Best Western Premier The Hive Jakarta)

MENYAMBUT momen Hari Raya Idul Fitri, Best Western Premier The Hive Jakarta menghadirkan berbagai promo menarik selama bulan Maret 2026 yang dapat dinikmati oleh keluarga, sahabat. Promo juga dapat dinikmati perusahaan yang ingin merayakan kebersamaan dalam suasana hangat dan nyaman.

Berlokasi strategis di Jakarta Timur, hotel ini hanya berjarak sekitar 5 menit dari Whoosh Halim Station serta sekitar 15 menit dari Halim Perdanakusuma International Airport, menjadikannya pilihan ideal bagi para tamu yang datang dari dalam maupun luar kota.

Dalam rangka merayakan Idul Fitri 1447 H, hotel menghadirkan promo Raya Stay Longer dengan harga spesial Rp1.950.000 nett untuk paket 4 hari 3 malam, termasuk sarapan setiap hari. Selain itu, tamu juga dapat menikmati promo menginap 1 malam seharga Rp700.000 nett per kamar.

Menariknya, para tamu yang melakukan check-in tepat di Hari Raya Idul Fitri akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil hadiah menarik yang telah disiapkan oleh pihak hotel.

Tidak hanya promo kamar, hotel juga menawarkan paket Halal Bi Halal dengan konsep All You Can Eat yang cocok untuk acara silaturahmi keluarga besar maupun perusahaan dengan minimum pemesanan 20 orang. Untuk melengkapi pengalaman liburan keluarga, hotel juga menghadirkan area bermain anak 'Tempat Maen Bocah' yang berlokasi di Imago Room lantai 22.

Area tersebut dilengkapi dengan berbagai permainan anak serta mini movie theater yang dapat dinikmati oleh keluarga yang menginap.Selain itu, anak-anak juga dapat mengikuti Cooking Class gratis pada 20–24 Maret 2026 khusus untuk anak di bawah 12 tahun, dengan jumlah peserta terbatas.

“Melalui berbagai promo dan aktivitas keluarga ini, Best Western Premier The Hive Jakarta ingin menghadirkan pengalaman liburan Lebaran yang hangat, menyenangkan, dan penuh kebersamaan,” ucap Marketing Communication Hotel Best Western Premier The Hive Shafana Zanubia.

Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi Best Western Premier The Hive Jakarta melalui kanal resmi hotel melalui whatsapp +62 811-8138-809 atau melalui instagram kami @bwp.th (RO/E-4)