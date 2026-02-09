Citadines Antasari Jakarta Hadirkan 'Aladdin' hingga Menginap 24 Jam untuk Sambut Ramadan 2026

Ilustrasi(Dok Citadines Antasari )

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 2026, Citadines Antasari Jakarta menghadirkan pengalaman berbuka puasa tematik bertajuk 'Aladdin – All You Can Eat Dinner Citadines'. Promo ini menawarkan perpaduan autentik hidangan Timur Tengah, Indonesia, dan Asia dalam suasana Ramadan yang hangat dan magis. Program ini tersedia selama periode Ramadan di Citadines Café (Lantai 2) mulai pukul 17.30 hingga 21.00 WIB dengan harga Rp238.000 net per package. Tersedia juga penawaran spesial seperti Buy 4 Get 6 (Minggu 1 Ramadan) dan Buy 4 Get 5 (Minggu 2-4 Ramadan) dengan periode booking hingga 18 Maret 2026.

Selain sajian kuliner premium, tamu juga dapat menikmati pengalaman Ramadan yang lebih lengkap melalui live music Gambus performance setiap akhir pekan, menciptakan suasana berbuka yang lebih autentik dan berkesan. Konsep dekorasi terinspirasi dari kisah 1001 malam menghadirkan ambience eksklusif yang cocok untuk keluarga, corporate gathering, maupun social celebration selama Ramadan.

“Melalui tema Makna Ramadan tahun ini, kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang tidak hanya berfokus pada kualitas kuliner, tetapi juga pada suasana dan storytelling yang membawa tamu merasakan perjalanan Ramadan yang berbeda. Kami berharap program ini dapat menjadi salah satu destinasi berbuka puasa pilihan utama di Jakarta Selatan,” kata General Manager Citadines Antasari Jakarta, Ari Suciana.

Ia menambahkan bahwa Citadines Antasari Jakarta terus berkomitmen menghadirkan program lifestyle hospitality yang relevan dengan kebutuhan tamu modern.

“Menu yang kami hadirkan merupakan kurasi khusus yang menggabungkan cita rasa autentik Timur Tengah dengan sentuhan Nusantara dan Asia. Kami menggunakan bahan berkualitas dan teknik memasak tradisional untuk menjaga keaslian rasa, sehingga setiap hidangan dapat memberikan pengalaman kuliner Ramadan yang memorable bagi para tamu," kata Head Chef Citadines Antasari Jakarta, Chef Fahri Aziz.

Melengkapi pengalaman Makna Ramadan sebagai program nasional dari The Ascott Limited Indonesia, Citadines Antasari Jakarta juga menghadirkan campaign Ramadan Delight, yaitu paket menginap spesial yang sudah termasuk Sahur dan Paket Berbuka Puasa dengan harga mulai dari Rp1.198.000 nett untuk 2 orang. Selain itu, selama bulan Ramadan, tamu juga dapat menikmati program 24 Hours Stay Experience dengan fleksibilitas check-in maksimal hingga pukul 18.00 WIB, memberikan kenyamanan lebih bagi tamu yang menjalankan aktivitas Ramadan dengan jadwal dinamis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang promo Makna Ramadan & Iftar Delight dari Citadines Antasari Jakarta, silakan hubungi melalui WhatsApp di +62 811 1044 523 atau kunjungi situs web www.discover.asr.com dan sosial media resmi instagram & facebook @citadinesantasarijkt. (RO/E-4)