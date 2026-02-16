Ramadan Nights of Persia di Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Siap Berikan Pengalaman Baru Berbuka Puasa Ramadan

Ilustrasi(Dok Swiss-Belresort Dago)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan, Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung dengan bangga menghadirkan Ramadan Nights of Persia. Sebuah pengalaman berbuka puasa yang unik dengan inspirasi dari kekayaan cita rasa dan suasana hangat khas Persia.

Bertempat di Swiss-Kitchen™ Restaurant, program Ramadan spesial ini mengajak para tamu untuk menikmati momen berbuka puasa dalam balutan nuansa golden hour, hidangan istimewa, serta iringan live acoustic music yang menenangkan.

Para tamu dapat menikmati sajian all-you-can-eat buffet dengan pilihan menu nasional dan internasional yang dikurasi secara khusus. Beragam hidangan bercita rasa Persia yang autentik, sajian khas Ramadan, serta takjil segar turut melengkapi pengalaman berbuka puasa yang berkesan.

Paket berbuka puasa ini tersedia setiap hari mulai pukul 17.30 hingga 20.30 WIB, dengan harga Rp278.000 net per orang dan Rp138.000 net per anak. Tersedia pula penawaran Early Bird seharga Rp238.000 net per orang, yang berlaku hingga 26 Februari 2026. Untuk menambah kemeriahan suasana Ramadan, para tamu juga dapat menikmati: Live acoustic music, takjil gratis, photobooth bertema Ramadan dan kesempatan memenangkan voucher menginap

Berbagai promo menarik juga ditawarkan, termasuk promo Buy 10 Get 11 Free untuk pemesanan grup, serta potongan harga khusus bagi pemegang kartu bank rekanan tertentu.

“Ramadan Nights of Persia dirancang sebagai momen kebersamaan bagi keluarga, sahabat, maupun rekan kerja untuk merayakan Ramadan melalui perpaduan cita rasa, budaya, dan suasana yang hangat namun tetap elegan,” ujar General Manager Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Gerri Primacitra.

Swiss-Belresort Dago Heritage menyambut bulan suci Ramadan dengan menawarkan paket kamar Ramadan yang tenang dan bermakna. Paket kamar Ramadan mulai dari Rp948.000 net/kamar/malam di kamar Deluxe, termasuk Sahur/ Sarapan untuk dua orang, atau pilih paket kamar yang sudah termasuk Sahur/Sarapan dan Buffet iftar Ramadan mulai dari Rp1.398.000 net/kamar/malam.

Swiss-Belresort Dago Heritage, jaringan international hotel bintang 4, properti pertama Swiss-Belresort di Pulau Jawa terletak di area Dago Atas, di dalam komplek Dago Heritage Golf Course, yang dibangun pada tahun 1917 dan merupakan salah satu padang golf tertua di Indonesia.

Swiss-Belresort Dago Heritage memiliki 161 kamar dengan rangkaian fasilitas berstandar internasional, restoran, lobby lounge dan bar, fasilitas ruang pertemuan, kolam renang air hangat dengan pemandangan tanpa batas yang dilengkapi dengan fasilitas gym, klub anak dan fasilitas spa, wine corner, dan akses mudah ke Dago Heritage Golf Course. (RO/E-4)