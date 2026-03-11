Gerombolan Debt Collector Cegat Mercedes, 8 Orang Diamankan Polisi

ilustrasi(Metro TV News)

Sekelompok penagih utang atau debt collector atau mata elang mencegat pengemudi mobil Mercedes-Benz C-Class (C300) yang sedang melintas di Jalan Gunung Sahari, tepatnya di depan Mangga Dua Square, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (10/3). Kapolsek Pademangan, Jakarta Utara AKP Daniel Dirgala mengatakan para pelaku menghentikan kendaraan korban dengan alasan pemilik mobil belum membayar cicilan kendaraan.

“Para pelaku mencegat mobil yang dikendarai korban dengan modus menuduh belum membayar cicilan kendaraan. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut melalui layanan darurat 110,” ujar Daniel di Jakarta, Rabu.

Setelah menerima laporan, petugas piket Reserse Kriminal Polsek Pademangan segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara.

Baca juga : Anggota Komisi III DPR Desak Pelarangan Debt Collector

“Kami langsung melakukan cek tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah pihak,” katanya.

Menurut Daniel, pelapor berinisial F menyebutkan bahwa kelompok penagih utang yang mencegatnya berjumlah sekitar delapan orang. Mereka menghentikan mobil Mercedes Benz C300 berwarna hitam dengan nomor polisi B 328 ETH yang dikendarai korban. Para debt collector tersebut menuding korban belum membayar cicilan kendaraan selama kurang lebih empat bulan.

“Atas pengaduan melalui layanan 110 tersebut, pemilik mobil maupun pihak debt collector kami amankan ke Polsek Pademangan,” kata Daniel.

Baca juga : Pengeroyokan Debt Collector hingga Tewas, Enam Anggota Yanma Polri Jalani Sidang Etik

Polisi kemudian membawa kedua belah pihak ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Selain itu, kendaraan yang menjadi objek sengketa juga turut diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Hingga saat ini, para debt collector tersebut masih menjalani pemeriksaan di Unit Reskrim Polsek Pademangan. Daniel menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat.

“Saya perintahkan jajaran untuk segera menanggapi dan menindaklanjuti setiap pengaduan warga melalui layanan 110 demi menjaga kondusivitas wilayah,” tandasnya. (Ant/E-3)