5 Tempat Terbaik Menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Jakarta

MENYAKSIKAN fenomena Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Jakarta memerlukan pemilihan lokasi yang tepat agar tidak terhalang oleh gedung tinggi atau polusi cahaya yang pekat. Pada tahun 2026, Jakarta berkesempatan menyaksikan fenomena Blood Moon yang memukau.
Berikut adalah beberapa titik terbaik yang sering menjadi pusat berkumpulnya komunitas astronomi dan masyarakat umum:
|Lokasi
|Fasilitas / Keunggulan
|Planetarium TIM
|Teleskop profesional, bimbingan astronom, dan edukasi gratis.
|Monas
|Area terbuka luas, cocok untuk pengamatan mandiri dan piknik keluarga.
|Ancol (Pantai)
|Ufuk timur yang bersih, sangat ideal untuk fotografi moonrise.
|Setu Babakan
|Alternatif di Jakarta Selatan dengan gangguan cahaya yang lebih minim.
Catatan Penting: Di Jakarta, saat bulan terbit di ufuk timur, gerhana sudah dalam kondisi sebagian (parsial) atau mendekati totalitas. Pastikan pandangan Anda ke arah timur tidak terhalang gedung.
Fenomena Gerhana Bulan Total adalah momen langka yang layak diabadikan. Pastikan Anda memeriksa prakiraan cuaca dari BMKG sebelum berangkat ke lokasi agar usaha Anda tidak sia-sia karena tertutup awan mendung. (Z-10)
Malam ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon.
Cek jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di NTB. BMKG ungkap alasan fenomena 'Blood Moon' malam ini sangat fotogenik meski ada kendala cuaca berawan.
Simak panduan lengkap Salat Khusuf Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026. Lengkap dengan niat, tata cara dua kali rukuk, dan imbauan Kemenag RI.
Pahami istilah penting dalam Gerhana Bulan Total, mulai dari Umbra, Penumbra, hingga fenomena langka Selenelion. Panduan lengkap astronomi populer.
Pelajari teknik long exposure untuk memotret Gerhana Bulan Total. Panduan lengkap setting ISO, Shutter Speed, dan Aperture agar Blood Moon tajam.
Pada malam 7-8 September 2025, langit di sebagian besar belahan dunia akan menampilkan pertunjukan langit yang menakjubkan: gerhana bulan total atau blood moon.
Fenomena Gerhana Bulan Total (Blood Moon) akan kembali menghiasi langit pada 7-8 September 2025. Peristiwa langka ini bisa disaksikan langsung di berbagai wilayah Indonesia.
Gerhana Bulan Total atau Blood Moon akan menghiasi langit Indonesia pada 7 September 2025. Simak jadwal, fakta unik, dan tips menyaksikannya!
Jangan lewatkan kesempatan menyaksikan Bulan Purnama Corn Moon yang disertai gerhana Bulan total.
GERHANA bulan total akan kembali melintasi langit Bumi untuk pertama kalinya sejak 2022. Pada malam tanggal 13-14 Maret 2025 dan akan menambilkan blood moon.
