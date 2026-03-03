5 Tempat Terbaik Menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Jakarta

Lokasi pengamatan Gerhana Bulan Total di Jakarta.(Dok. Freepik)

MENYAKSIKAN fenomena Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Jakarta memerlukan pemilihan lokasi yang tepat agar tidak terhalang oleh gedung tinggi atau polusi cahaya yang pekat. Pada tahun 2026, Jakarta berkesempatan menyaksikan fenomena Blood Moon yang memukau.

Rekomendasi Lokasi Pengamatan Gerhana Bulan Total di Jakarta

Berikut adalah beberapa titik terbaik yang sering menjadi pusat berkumpulnya komunitas astronomi dan masyarakat umum:

Lokasi Fasilitas / Keunggulan Planetarium TIM Teleskop profesional, bimbingan astronom, dan edukasi gratis. Monas Area terbuka luas, cocok untuk pengamatan mandiri dan piknik keluarga. Ancol (Pantai) Ufuk timur yang bersih, sangat ideal untuk fotografi moonrise. Setu Babakan Alternatif di Jakarta Selatan dengan gangguan cahaya yang lebih minim.

Jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 (WIB)

Awal Fase Parsial: 16.50 WIB (Bulan belum terbit di Jakarta)

Awal Fase Totalitas: 18.03 WIB (Bulan mulai memerah)

Puncak Gerhana: 18.33 WIB (Warna merah paling pekat)

Akhir Fase Totalitas: 19.03 WIB

Akhir Fase Parsial: 20.17 WIB

Catatan Penting: Di Jakarta, saat bulan terbit di ufuk timur, gerhana sudah dalam kondisi sebagian (parsial) atau mendekati totalitas. Pastikan pandangan Anda ke arah timur tidak terhalang gedung.

Tips Memotret Gerhana Bulan dengan Ponsel

Gunakan Tripod untuk menjaga kestabilan karena cahaya akan sangat minim. Matikan fitur Flash karena tidak akan berguna untuk objek sejauh bulan. Gunakan Mode Pro/Manual: Atur ISO rendah (100-400) dan shutter speed yang disesuaikan agar detail permukaan bulan tetap terlihat. Jangan gunakan Digital Zoom maksimal karena akan memecah kualitas gambar; lebih baik potret secara normal lalu lakukan crop.

Fenomena Gerhana Bulan Total adalah momen langka yang layak diabadikan. Pastikan Anda memeriksa prakiraan cuaca dari BMKG sebelum berangkat ke lokasi agar usaha Anda tidak sia-sia karena tertutup awan mendung. (Z-10)