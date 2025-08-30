Gerhana Bulan Total Terjadi 7 September 2025, Apakah Bisa Disaksikan di Indonesia?

Headline
FENOMENA langka akan menghiasi langit pada Minggu, 7 September 2025. Gerhana Bulan total atau Blood Moon dapat disaksikan utuh dari India, Cina, Rusia, Australia Barat, Afrika Timur, Asia Tengah, hingga Indonesia, menurut unggahan Instagram @bosschaobservatory. Sementara di Inggris dan Eropa Barat, hanya sebagian fase yang terlihat tergantung waktu terbit Bulan.
Gerhana Bulan total terjadi ketika Matahari, Bumi, dan Bulan sejajar. Cahaya Matahari yang melewati atmosfer Bumi tersebar, menyaring warna biru dan menyisakan cahaya merah, sehingga Bulan tampak kemerahan khas.
Fenomena ini juga dijuluki Corn Moon, purnama pertama September yang menandai musim panen jagung. Namun, tahun ini istimewa karena bertepatan dengan gerhana total, sesuatu yang jarang terjadi.
Berbeda dengan gerhana Matahari, gerhana Bulan aman ditatap dengan mata telanjang. Meski begitu, teleskop atau teropong akan memperlihatkan detail lebih menakjubkan.
22:28 - Gerhana penumbra mulai
23:53 - Gerhana sebagian mulai
01:11 - Gerhana total mulai
02:33 - Gerhana total berakhir
03:39 - Gerhana sebagian berakhir
03:53 - Gerhana penumbra berakhir
Sumber: Sky at Night Magazine, Instagram @bosschaobservatory
Blood Moon adalah sebutan populer untuk gerhana bulan total, yaitu ketika Bulan sepenuhnya masuk ke dalam bayangan inti (umbra) Bumi.
