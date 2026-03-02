Menguasai Long Exposure: Mengabadikan Fase Gerhana Bulan Secara Detail

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memotret Gerhana Bulan Total atau yang dikenal sebagai Blood Moon membutuhkan pendekatan teknis yang berbeda dibandingkan fotografi malam biasa. Tantangan terbesar muncul saat fase totalitas, ketika cahaya bulan sangat redup sehingga fotografer harus menggunakan teknik long exposure tanpa membuat gambar menjadi kabur akibat rotasi bumi maupun gangguan atmosfer.
Berbeda dengan bulan purnama yang terang, fase gerhana membuat intensitas cahaya turun drastis. Oleh karena itu, pengaturan kamera, stabilitas perangkat, serta teknik pemotretan menjadi faktor penentu keberhasilan foto.
Sebelum melakukan pemotretan pajanan lama, pastikan perangkat yang digunakan mampu bekerja optimal dalam kondisi cahaya rendah:
Bulan terus bergerak di langit. Pajanan terlalu lama akan menyebabkan motion blur sehingga bentuk bulan tampak memanjang. Untuk menentukan batas aman shutter speed, fotografer dapat menggunakan rumus Rule of 500:
500 / (Panjang Fokus Lensa) = Detik Maksimal Pajanan
Contohnya, jika menggunakan lensa 250mm maka 500 ÷ 250 = 2 detik. Artinya, shutter speed tidak boleh lebih lambat dari 2 detik agar bulan tetap tampak bulat dan tajam.
Selama gerhana berlangsung, tingkat kecerahan bulan berubah secara signifikan. Penyesuaian setting kamera perlu dilakukan secara bertahap sesuai fase gerhana berikut:
|Fase Gerhana
|ISO
|Aperture
|Shutter Speed
|Purnama / Awal Gerhana
|100
|f/8 – f/11
|1/250 detik
|Parsial
|400
|f/5.6
|1/60 detik
|Totalitas (Blood Moon)
|800 – 1600
|f/2.8 – f/4
|1 – 2 detik
Bisa. Gunakan smartphone dengan Mode Pro atau Manual, pasang tripod khusus HP, atur ISO di kisaran 400–800, serta shutter speed antara 1–2 detik.
Bulan membutuhkan panjang fokus besar agar tampak dominan dalam frame. Lensa kit 18–55mm biasanya menghasilkan bulan yang kecil, sehingga diperlukan lensa telefoto atau teknik cropping dari file RAW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved