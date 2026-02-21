Banyak Keluhan soal Lapangan Padel, Pramono: Jika Izin tak Lengkap Kami Tindak

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung akan menindak tegas lapangan padel yang izinnya tidak lengkap dan mengganggu ketertiban warga. Penegasan itu menyusul banyaknya keluhan masyarakat soal kebisingan lapangan padel yang beroperasi sejak pagi hingga larut malam.

“Secara khusus saya sudah meminta kepada dinas terkait yang melakukan pengawasan di lapangan urusan padel ini,” ujar Pramono di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (21/2).

Menurutnya, Pemprov DKI tidak akan tinggal diam jika aktivitas olahraga tersebut menimbulkan gangguan serius di lingkungan permukiman.

Ia mengungkapkan, rapat lintas dinas akan digelar awal pekan depan untuk memetakan keberadaan lapangan padel di Jakarta sekaligus mengevaluasi aspek perizinannya.

“Besok hari Senin atau Selasa, kami akan segera memutuskan. Bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum, tidak mendapatkan persetujuan warga setempat, dan izinnya tidak lengkap, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas,” tegasnya.

Sorotan publik menguat setelah keluhan warga mencuat terhadap aktivitas di sebuah lapangan padel di Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang warga melalui akun Threads @/idhm menuliskan bahwa kebisingan terjadi nyaris tanpa jeda.

“Bayangkan, dari jam 6 pagi hingga jam 12 malam. Dengan rata-rata permainan 2-3 jam per booking, mereka silih berganti menimpa kebisingan demi kebisingan,” tulisnya.

Fenomena serupa disebut tak hanya terjadi di Cilandak. Sejumlah warga di wilayah lain Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama, terutama karena sebagian lapangan padel berdiri dekat kawasan hunian. (H-3)