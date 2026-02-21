Pramono: Kawasan Kuningan bakal Jadi The Next Sudirman-Thamrin

ilustrasi(MI)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan penataan kawasan Kuningan, khususnya di Jalan HR Rasuna Said, dapat menyerupai wajah Jalan Sudirman-Thamrin sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta pada 22 Juni mendatang.

“Mudah-mudahan sebelum tanggal 22 Juni tahun ini, Kuningan kurang lebih nanti hampir sama dengan Sudirman-Thamrin. Ada pedestrian, ada tempat untuk selokan dan taman yang lebih baik,” kata Pramono dalam acara “Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah” di Taman Bendera Pusaka, Jumat (20/2).

Saat ini, Dinas Bina Marga masih melakukan pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said. Setelah proses tersebut selesai, kawasan itu akan ditata dengan pembangunan taman serta perbaikan infrastruktur jalan.

Pramono berharap penataan ini dapat membuat Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih tertata sekaligus membantu mengurangi kemacetan. Ia sebelumnya juga meminta agar proses pembongkaran tiang monorel dipercepat. Jika sebelumnya satu tiang membutuhkan waktu satu hari untuk diselesaikan, kini ia menargetkan empat hingga lima tiang dapat dipotong dalam sehari.

“Untuk tiang monorel, sebelumnya saya mencanangkan selesai di bulan September. Tetapi setelah melihat kerjaan di lapangan, saya minta dipercepat,” ujarnya.

Menurut Pramono, percepatan tersebut mulai diterapkan di lapangan, meski pemotongan bagian beton tetap memerlukan waktu lebih lama. Ia juga menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp100 miliar tidak hanya digunakan untuk pembongkaran tiang monorel, tetapi juga mencakup pembangunan saluran air, penataan pedestrian, perbaikan jalan, serta pembuatan taman di kawasan tersebut. (Ant/E-3)