AKBP Didik Dipecat, Terbukti Pakai Narkoba hingga Berzina

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Ia terbukti melanggar sejumlah ketentuan, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga perzinahan.
"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Sanksi tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam putusannya, majelis sidang menyatakan Didik terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan sosial.
"Melakukan penyalahgunaan narkotika dan melakukan kegiatan penyimpangan dalam kegiatan seksual asusila," kata Truno.
Selain menjalani proses etik, Didik juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Ia dijerat dengan sejumlah pasal berlapis.
Berikut rincian pasal yang dikenakan:
Kasus ini menambah daftar panjang pelanggaran etik yang berujung pada sanksi tegas di internal Polri. (P-4)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Abdul Fickar Hadjar, menilai status mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai pejabat publik justru dapat menjadi faktor pemberat dalam kasus narkoba
DIREKTUR Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso mengatakan, Miranti Afriana, istri AKBP Didik Putra Kuncoro, dan Aipda Dianita Agustina, positif narkotika
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Kapolres Bima Kota nonaktif, Didik Putra Kuncoro, menitipkan satu koper berisi narkoba kepada mantan anak buahnya, Aipda Dianita Agustina.
