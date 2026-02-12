Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 12 Februari 2026: Sore Hujan

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 11 Februari 2026. Berdasarkan pantauan data atmosfer terbaru, cuaca di Ibu Kota akan didominasi oleh kondisi berawan tebal pada pagi hari sebelum beralih ke hujan ringan pada siang hari.

Berikut data lengkap prakiraan cuaca Jakarta hari ini

Wilayah Pagi Siang - Sore Malam Suhu (°C) Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24 - 30 Jakarta Pusat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 25 - 29 Jakarta Selatan Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24 - 30 Jakarta Timur Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24 - 30 Jakarta Utara Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 25 - 28 Kep. Seribu Berawan Tebal Berawan Tebal Hujan Ringan 26 - 28

Penyebab Hujan di Siang Hari

Dinamika atmosfer menunjukkan adanya pengumpulan massa udara basah di wilayah Jabodetabek. Tingginya tingkat kelembapan udara yang mencapai 92% memicu terbentuknya awan konvektif. Hal ini menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang turun secara merata pada siang hari di daratan Jakarta.

Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari sebelum cuaca kembali stabil dengan kondisi berawan tebal pada malam hari. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca Juakarta yang mendadak.

Tips Menghadapi Musim Hujan:

Gunakan alas kaki yang tidak licin untuk menghindari risiko terjatuh.

Simpan dokumen penting dalam wadah kedap air.

Waspadai titik genangan air yang dapat menghambat arus lalu lintas.

Jaga kondisi kesehatan tubuh dengan konsumsi vitamin dan nutrisi yang cukup.

(E-3)