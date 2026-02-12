Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 12 Februari 2026: Sore Hujan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 11 Februari 2026. Berdasarkan pantauan data atmosfer terbaru, cuaca di Ibu Kota akan didominasi oleh kondisi berawan tebal pada pagi hari sebelum beralih ke hujan ringan pada siang hari.
|Wilayah
|Pagi
|Siang - Sore
|Malam
|Suhu (°C)
|Jakarta Barat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|24 - 30
|Jakarta Pusat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|25 - 29
|Jakarta Selatan
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|24 - 30
|Jakarta Timur
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|24 - 30
|Jakarta Utara
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|25 - 28
|Kep. Seribu
|Berawan Tebal
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|26 - 28
Dinamika atmosfer menunjukkan adanya pengumpulan massa udara basah di wilayah Jabodetabek. Tingginya tingkat kelembapan udara yang mencapai 92% memicu terbentuknya awan konvektif. Hal ini menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang turun secara merata pada siang hari di daratan Jakarta.
Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari sebelum cuaca kembali stabil dengan kondisi berawan tebal pada malam hari. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca Juakarta yang mendadak.
