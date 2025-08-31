Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Jakarta Pagi Ini,, Warga Tetap Padati CFD 

Media Indonesia
31/8/2025 09:35
Jakarta Pagi Ini,, Warga Tetap Padati CFD 
Suasana Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (31/8/2025) tetap dipadati warga yang berolahraga. Menariknya, banyak yang singgah sejenak untuk berfoto di dekat Halte TransJakarta yang hangus terbaka(MI/Ramdani)

WARGA kembali meramaikan kegiatan car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman meski sehari sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di sejumlah titik.

Dikutip Antara, masyarakat memanfaatkan CFD untuk berjalan santai, berlari, hingga bersepeda. Sebagian lainnya menikmati sarapan dari pedagang kaki lima di kawasan Semanggi.

Meski demikian, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto belum sepenuhnya pulih. Penutupan Jalan Tol Dalam Kota masih diberlakukan akibat imbas kerusuhan, termasuk ruas jalan di depan kompleks parlemen. Di kawasan tersebut, petugas kebersihan sibuk membersihkan sisa-sisa material unjuk rasa, sementara aparat TNI berjaga di pintu utama DPR.

Baca juga : Apakah Car Free Day Jakarta Besok tetap Digelar? Ini Jawaban Gubernur

Sebelumnya, kericuhan sempat meluas ke sejumlah titik seperti kompleks parlemen Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen, hingga Tanjung Priok. Bahkan, beberapa rumah anggota DPR turut dijarah, antara lain milik Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan CFD tetap digelar pada Minggu, selama tidak ada situasi luar biasa yang menghalangi.

"Untuk car free day besok kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan," kata Pramono, Sabtu (31/8). (P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akmal
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved