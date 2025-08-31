Jakarta Pagi Ini,, Warga Tetap Padati CFD 

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
WARGA kembali meramaikan kegiatan car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman meski sehari sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di sejumlah titik.
Dikutip Antara, masyarakat memanfaatkan CFD untuk berjalan santai, berlari, hingga bersepeda. Sebagian lainnya menikmati sarapan dari pedagang kaki lima di kawasan Semanggi.
Meski demikian, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto belum sepenuhnya pulih. Penutupan Jalan Tol Dalam Kota masih diberlakukan akibat imbas kerusuhan, termasuk ruas jalan di depan kompleks parlemen. Di kawasan tersebut, petugas kebersihan sibuk membersihkan sisa-sisa material unjuk rasa, sementara aparat TNI berjaga di pintu utama DPR.
Sebelumnya, kericuhan sempat meluas ke sejumlah titik seperti kompleks parlemen Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen, hingga Tanjung Priok. Bahkan, beberapa rumah anggota DPR turut dijarah, antara lain milik Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan CFD tetap digelar pada Minggu, selama tidak ada situasi luar biasa yang menghalangi.
"Untuk car free day besok kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan," kata Pramono, Sabtu (31/8). (P-4)
