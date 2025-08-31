Masyarakat Diminta Jaga Persatuan

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
AKSI demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah sejak Jumat hingga Minggu (31/8) dini hari menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat. Mereka berharap penyampaian aspirasi tidak berujung pada kericuhan maupun tindakan anarkis.
Salah satu organisasi kepemudaan, Sapma Pemuda Pancasila, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dalam setiap aksi massa. Menurut mereka, demonstrasi adalah bagian dari ruang demokrasi, namun tetap harus dilakukan secara damai tanpa provokasi ataupun perusakan fasilitas umum.
Ketua Umum Sapma Pemuda Pancasila, Aulia Arief, dalam keterangannya menolak segala bentuk anarkisme. Ia menekankan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat yang seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Demonstrasi adalah ruang penyampaian aspirasi rakyat, bukan ajang untuk tindakan kekerasan dan perusakan,” ujarnya.
Aulia menambahkan, kebebasan berpendapat sebaiknya dimaknai sebagai sarana dialog yang konstruktif, bukan arena benturan. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis hanya akan merugikan masyarakat luas, menghambat proses demokrasi, serta mengganggu stabilitas bangsa.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga kerukunan dan mengedepankan perdamaian. “Mari kita gunakan ruang demokrasi dengan bijak, melalui dialog dan aksi damai yang membangun. Persatuan dan kedamaian adalah fondasi utama untuk Indonesia yang kuat dan berkeadilan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Aulia mengimbau agar seluruh pihak menahan diri dari provokasi. Ia mengajak generasi muda menjadi pelopor perdamaian serta menjaga nama baik bangsa. “Hindari kekerasan yang dapat memperkeruh suasana. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang harmonis dan maju,” pungkasnya. (E-4)
Terkait dengan IHSG, investor pasti akan melihat kejadian dalam dua hari ini sebagai sentimen negatif yang akan menyebabkan capital outflow.
Warga kembali meramaikan kegiatan car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman meski sehari sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di sejumlah titik.
Olympique de Marseille beri penghormatan lewat Instagram untuk korban demo di Jakarta yang tewas akibat insiden dengan kendaraan Brimob.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
PSI menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8).
CIVITAS akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya gelombang unjuk rasa hingga mengakibatkan korban yang terjadi beberapa hari ini.
Perkumpulan Alumni Atma Jaya (Perluni UAJ) menyampaikan beberapa sikap resmi terkait ketegangan dan situasi genting di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan santunan kepada pihak keluarga sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas.
Aksi demo yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas publik, transportasi, serta pusat pemerintahan dan komersial.
Dedi berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak oleh aksi tersebut. Diantaranya karyawan rumah makan yang tidak bisa bekerja karena restorannya hangus terbakar
