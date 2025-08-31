Legislator DKI Minta Kasus Affan Kurniawan Segera Tuntas

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth.(Dok Istimewa )

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak kepolisian menuntaskan secara terbuka dan transparan kasus meninggalnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, 21, yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik aparat. Menurutnya, peristiwa tragis itu tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

“Kehilangan satu nyawa dalam kondisi yang tragis tentu menjadi pengingat bagi kita semua, betapa pentingnya menjunjung tinggi keselamatan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap situasi,” tegas Kenneth, dalam keterangannya dikutip Minggu (31/8).

Ia menilai investigasi yang transparan penting untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Baca juga : Masyarakat Diminta tidak Terprovokasi

“Aparat negara sejatinya hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan di lapangan harus selalu mengedepankan prinsip keselamatan rakyat sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi duka kolektif bagi warga Jakarta.

Ia menegaskan, pengemudi ojek online merupakan pejuang jalanan yang berperan vital dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.

Baca juga : Pemerintah Harus Koreksi Kebijakan yang Resahkan Masyarakat

“Mereka adalah pekerja keras yang menghidupi keluarga. Kehilangan mereka dalam situasi yang seharusnya bisa dicegah adalah alarm keras bagi kita semua,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI itu.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan agar tragedi ini dijadikan momentum introspeksi bersama. Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi pijakan utama dalam setiap pengambilan keputusan di lapangan.

“Saya mengajak semua pihak untuk menjadikan musibah ini sebagai pelajaran, agar kota ini benar-benar menjadi ruang hidup yang aman, manusiawi, dan berkeadilan,” tandasnya. (E-4)