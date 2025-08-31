Pemerintah Harus Koreksi Kebijakan yang Resahkan Masyarakat

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal mengungkapkan bahwa potensi kerugian yang terjadi akibat permasalahan yang terjadi beberapa hari belakangan sudah cukup besar karena kerusakan yang dihasilkan sangat destruktif.
"Kita bukan hanya berbicara rumah-rumah yang dijarah, mulai dari Sahroni, Uya Kuya, Eko, dan lain-lain. Tapi juga fasilitas-fasilitas umum yang dirusak, dan juga gedung-gedung DPR, dan lain-lain. Dalam konteks ini penting pemerintah untuk segera melakukan langkah koreksi yang konkret untuk menjawab sumber masalah, keresahan, dan juga ketidakpuasan daripada masyarakat," ucap Faisal saat dihubungi, Minggu (31/8).
Di samping itu, Faisal juga menegaskan bahwa pemerintah harus mengeluarkan pernyataan yang menenangkan, bukan justru menantang atau provokatif.
"Dan itu harus dilakukan ke seluruh jajaran aparat, dan juga pengambil kebijakan pemerintah sampai kepada DPR juga, dan juga aparat penegak hukum, dan tentu saja presiden berperan besar juga di sini. Jadi itu yang harus dilakukan menurut saya, supaya potensi kerugiannya setidak semakin membesar, dan supaya masalah ini juga segera bisa diselesaikan dengan kepala dingin," pungkas Faisal. (E-4)
CIVITAS akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya gelombang unjuk rasa hingga mengakibatkan korban yang terjadi beberapa hari ini.
AKSI demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah sejak Jumat hingga Minggu (31/8) dini hari menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat.
Perkumpulan Alumni Atma Jaya (Perluni UAJ) menyampaikan beberapa sikap resmi terkait ketegangan dan situasi genting di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan santunan kepada pihak keluarga sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas.
Aksi demo yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas publik, transportasi, serta pusat pemerintahan dan komersial.
Terkait dengan IHSG, investor pasti akan melihat kejadian dalam dua hari ini sebagai sentimen negatif yang akan menyebabkan capital outflow.
AKSI demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah sejak Jumat hingga Minggu (31/8) dini hari menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat.
Warga kembali meramaikan kegiatan car free day (CFD) di sepanjang Jalan Sudirman meski sehari sebelumnya sempat terjadi aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di sejumlah titik.
Olympique de Marseille beri penghormatan lewat Instagram untuk korban demo di Jakarta yang tewas akibat insiden dengan kendaraan Brimob.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved