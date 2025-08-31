Pemerintah Harus Koreksi Kebijakan yang Resahkan Masyarakat

Petugas gabungan membersihkan puing-puing Halte Bus TransJakarta yang hangus terbakar pasca aksi di depan Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (31/8/2025).(Dok MI)

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal mengungkapkan bahwa potensi kerugian yang terjadi akibat permasalahan yang terjadi beberapa hari belakangan sudah cukup besar karena kerusakan yang dihasilkan sangat destruktif.

"Kita bukan hanya berbicara rumah-rumah yang dijarah, mulai dari Sahroni, Uya Kuya, Eko, dan lain-lain. Tapi juga fasilitas-fasilitas umum yang dirusak, dan juga gedung-gedung DPR, dan lain-lain. Dalam konteks ini penting pemerintah untuk segera melakukan langkah koreksi yang konkret untuk menjawab sumber masalah, keresahan, dan juga ketidakpuasan daripada masyarakat," ucap Faisal saat dihubungi, Minggu (31/8).



Di samping itu, Faisal juga menegaskan bahwa pemerintah harus mengeluarkan pernyataan yang menenangkan, bukan justru menantang atau provokatif.

"Dan itu harus dilakukan ke seluruh jajaran aparat, dan juga pengambil kebijakan pemerintah sampai kepada DPR juga, dan juga aparat penegak hukum, dan tentu saja presiden berperan besar juga di sini. Jadi itu yang harus dilakukan menurut saya, supaya potensi kerugiannya setidak semakin membesar, dan supaya masalah ini juga segera bisa diselesaikan dengan kepala dingin," pungkas Faisal. (E-4)