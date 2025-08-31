Rakyat dan Aparat Jangan Diadu, Demokrasi Butuh Persatuan

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
ANALIS politik senior sekaligus Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba membenturkan rakyat dengan aparat keamanan. Ia menegaskan, TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat, bukan musuh.
“Rakyat berhak bersuara karena konstitusi memberi ruang itu. Tapi kita tidak boleh membiarkan penumpang gelap menjadikan rakyat alat untuk melemahkan institusi negara,” kata Boni dalam keterangan pers, Minggu (31/8).
Boni juga menyoroti kasus kematian Affan Kurniawan. Menurutnya, peristiwa itu harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan, komitmen Polri untuk menjadi institusi yang humanis harus dihargai.
“Tujuan gerakan rakyat adalah memperbaiki demokrasi agar lebih pro-rakyat. Karena itu jangan saling menyerang, mari fokus pada tujuan bersama,” ujarnya. (E-4)
Kehilangan satu nyawa dalam kondisi yang tragis tentu menjadi pengingat bagi kita semua, betapa pentingnya menjunjung tinggi keselamatan, kemanusiaan.
PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.
Di samping itu, Faisal juga menegaskan bahwa pemerintah harus mengeluarkan pernyataan yang menenangkan, bukan justru menantang atau provokatif.
CIVITAS akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya gelombang unjuk rasa hingga mengakibatkan korban yang terjadi beberapa hari ini.
AKSI demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah sejak Jumat hingga Minggu (31/8) dini hari menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan masyarakat.
