Rakyat dan Aparat Jangan Diadu, Demokrasi Butuh Persatuan

Ilustrasi(Dok MI)

ANALIS politik senior sekaligus Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba membenturkan rakyat dengan aparat keamanan. Ia menegaskan, TNI dan Polri adalah bagian dari rakyat, bukan musuh.

“Rakyat berhak bersuara karena konstitusi memberi ruang itu. Tapi kita tidak boleh membiarkan penumpang gelap menjadikan rakyat alat untuk melemahkan institusi negara,” kata Boni dalam keterangan pers, Minggu (31/8).

Boni juga menyoroti kasus kematian Affan Kurniawan. Menurutnya, peristiwa itu harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan, komitmen Polri untuk menjadi institusi yang humanis harus dihargai.

“Tujuan gerakan rakyat adalah memperbaiki demokrasi agar lebih pro-rakyat. Karena itu jangan saling menyerang, mari fokus pada tujuan bersama,” ujarnya. (E-4)