Ojol Meninggal Terlindas Rantis Brimob Affan Kurniawan Bakal Dimakamkan di TPU Karet Bivak Pagi Ini

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
JENAZAH pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta Pusat (Jakpus) bakal dimakamkan di TPU Karet Bivak. Pemakaman bakal dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB pagi ini.
"Jenazah akan dimakamkan di Keret Bivak Blok AA1, Blad 1070, petak 0930, jam 9, kemungkinan dari rumah duka jam 8," kata Ketua RT setempat, Aqha, kepada wartawan di rumah duka kawasan Jalan Blora, Menteng, Jumat (29/8/2025).
Seperti diberitakan, Affan dilindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Belum ada kronologi resmi terkait insiden tersebut. Pihak Propam Polri maupun Kompolnas masih mencari bukti-bukti kecelakaan itu.
Sebanyak 7 anggota Brimob diamankan Propam dan masih diperiksa atas insiden kecelakaan itu.
Kapolri Minta Maaf
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya driver ojol, Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob. Kapolri berjanji akan mengusut tuntas insiden ini.
"Yang pertama saya mengucapkan belasungkawa dan dukacita yang sangat mendalam terhadap almarhum Affan dan tentunya kepada seluruh keluarga atas musibah yang terjadi," kata Jenderal Sigit di RSCM, Jakarta Pusat, Jumat (29/8) dini hari.
Jenderal Sigit telah bertemu dengan keluarga almarhum Affan. Ia menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga Affan.
"Tadi kami menyampaikan belasungkawa dan minta maaf, dari institusi kami atas musibah yang terjadi," imbuhnya.
Selain itu, Kapolri juga meminta maaf kepada komunitas ojek online. Dia menegaskan pelaku yang terlibat akan dihukum secara tegas. (H-2)
Spanduk tersebut diduga dipasang sebagai bentuk kemarahan atas insiden demonstran ojek online yang dilindas kendaraan taktis (rantis) polisi.
Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas kendaraan rantis Brimob. Affan adalah tulang punggung keluarga
Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kediri ini meminta tragedi kemanusiaan tewasnya ojol yang dilindas rantis Brimob ini menjadi atensi khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Warganet berharap para anggota dewan tidak tuli dengan kematian Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas terlindas barracuda Brimob di tengah aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam.
1.000 driver ojek online (ojol) akan mengantar mendiang Affan Kurniawan yang tewas usai dilindas rantis Brimob dari rumah duka ke TPU Karet Bivak
Amnesty International Indonesia mengecam aksi brutalitas dan kekerasan khususnya terkait peristiwa rantis Brimob lindas ojol Affan Kurniawan hingga tewas.
PSI menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8).
Grab Indonesia sampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa dua pengemudi ojek online (ojol) pada 28 Agustus 2025.
Mobil Barracuda Brimob merupakan salah satu kendaraan taktis (rantis) yang digunakan oleh Korps Brimob Polri dalam berbagai operasi pengamanan.
PP KAMMI menilai insiden pelindasan seorang peserta aksi oleh polisi menggunakan mobil taktiks Baracuda menambah panjang daftar tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.
Adian meminta polisi untuk mengusut insiden ojol dilindas kendaraan rantis brimob.
