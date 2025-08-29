Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Ojol Meninggal Terlindas Rantis Brimob Affan Kurniawan Bakal Dimakamkan di TPU Karet Bivak Pagi Ini
Ilustrasi(Dok X Gojek)

JENAZAH  pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta Pusat (Jakpus) bakal dimakamkan di TPU Karet Bivak. Pemakaman bakal dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB pagi ini.

"Jenazah akan dimakamkan di Keret Bivak Blok AA1, Blad 1070, petak 0930, jam 9, kemungkinan dari rumah duka jam 8," kata Ketua RT setempat, Aqha, kepada wartawan di rumah duka kawasan Jalan Blora, Menteng, Jumat (29/8/2025).

Seperti diberitakan, Affan dilindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). 

Belum ada kronologi resmi terkait insiden tersebut. Pihak Propam Polri maupun Kompolnas masih mencari bukti-bukti kecelakaan itu.

Sebanyak 7 anggota Brimob diamankan Propam dan masih diperiksa atas insiden kecelakaan itu.

Kapolri Minta Maaf

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya driver ojol, Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob. Kapolri berjanji akan mengusut tuntas insiden ini.

"Yang pertama saya mengucapkan belasungkawa dan dukacita yang sangat mendalam terhadap almarhum Affan dan tentunya kepada seluruh keluarga atas musibah yang terjadi," kata Jenderal Sigit di RSCM, Jakarta Pusat, Jumat (29/8) dini hari.

Jenderal Sigit telah bertemu dengan keluarga almarhum Affan. Ia menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga Affan.

"Tadi kami menyampaikan belasungkawa dan minta maaf, dari institusi kami atas musibah yang terjadi," imbuhnya.

Selain itu, Kapolri juga meminta maaf kepada komunitas ojek online. Dia menegaskan pelaku yang terlibat akan dihukum secara tegas. (H-2)

 



Editor : Indrastuti
