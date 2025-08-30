Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

 Gana Buana
30/8/2025 20:11
Apakah Car Free Day Jakarta Besok tetap Digelar? Ini Jawaban Gubernur
Car Free Day Jakarta.(MI/Usman Iskandar)

SETELAH terjadinya aksi demo yang menyebabkan kerusakan di berbagai fasilitas umum, termasuk beberapa halte TransJakarta, masyarakat Jakarta mungkin bertanya-tanya apakah Car Free Day (CFD) akan tetap dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Agustus 2025.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberikan jawaban tegas terkait hal tersebut. "Car Free Day besok tetap akan dilaksanakan seperti biasa. Kami tidak akan menutupnya," ujar Pramono dikutip dari ANtara, Sabtu (30/8).

Menurutnya, meskipun ada kerusakan di beberapa fasilitas dan ketegangan yang menyertai aksi tersebut, kondisi kota pada hari Minggu diperkirakan akan kembali normal. Pramono memastikan bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan Car Free Day, selama situasi tetap aman dan terkendali.

Baca juga : Usai Demo, Pemprov Percepat Perbaikan Fasilitas Umum dan Sosialisasikan Program Jaga Jakarta

Gubernur juga mengingatkan bahwa CFD yang diadakan di beberapa titik utama Jakarta menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas udara dan memberi ruang bagi warga untuk beraktivitas tanpa gangguan kendaraan bermotor.

"Jika tidak ada hal luar biasa yang terjadi hingga sore atau malam, CFD akan tetap berjalan seperti biasanya," tambahnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta akan memastikan seluruh armada transportasi umum yang menjadi kewenangan pemerintah, termasuk TransJakarta, kembali beroperasi secara normal. Bahkan, untuk memulihkan layanan yang terganggu akibat kerusuhan, tarif transportasi akan digratiskan selama satu minggu, mulai dari hari ini hingga 8 hari ke depan. (Ant/Z-10)



Editor : Gana Buana
