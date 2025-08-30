Usai Demo, Pemprov Percepat Perbaikan Fasilitas Umum dan Sosialisasikan Program Jaga Jakarta

Gubernur Jakarta Pramono Anung.(MI)

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengambil langkah-langkah penting setelah aksi demonstrasi yang berujung pada tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol). Langkah-langkah tersebut meliputi perbaikan fasilitas umum dan penyesuaian kegiatan operasional di lingkungan Pemprov Jakarta.

"Pertama, seluruh moda transportasi kini telah kembali beroperasi, dan armada yang dikelola oleh BUMD harus tetap berjalan. Kedua, halte dan fasilitas umum yang terdampak kebakaran segera diperbaiki," tegas Pramono dikutip dari Antara, Sabtu (30/8).

Pramono menambahkan bahwa perbaikan sudah mulai dilakukan, termasuk di beberapa lokasi, seperti yang di Slipi 1, yang kini sudah kembali berfungsi normal.

"Selain itu, petugas PPSU, pasukan oranye, biru, dan lainnya harus kembali bekerja seperti biasa, termasuk hari ini dan Minggu besok," lanjutnya. Untuk itu, Pramono menginstruksikan agar petugas yang biasanya bekerja dalam sistem shift pada hari Minggu, tetap melaksanakan tugas mereka secara penuh.

"Car Free Day besok tetap berlangsung seperti biasa. Kami tidak akan menutupnya. Jadi, jika situasi pada sore atau malam hari tidak terjadi hal yang luar biasa, Car Free Day tetap berjalan seperti biasanya," tambahnya.

Gubernur DKI juga menegaskan pentingnya peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengkampanyekan program "Jaga Jakarta" yang dimulai hari ini.

"Kami akan gencar menginformasikan pesan ini kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk para pegawai Pemprov DKI, Pramono menginstruksikan agar separuh dari mereka yang biasanya libur pada akhir pekan, tetap bekerja. "Hari ini di Balai Kota, 50% pegawai masuk, sementara 50% lainnya diliburkan," kata Pramono.

Terkait dengan transportasi publik, Pramono menyebutkan bahwa halte Transjakarta akan dibuka secara bertahap dan tarifnya akan digratiskan selama seminggu, mengingat sejumlah mesin pemindai kartu di halte yang terbakar turut rusak.

"Saya memutuskan untuk memberikan pelayanan transportasi gratis untuk 8 hari ke depan di seluruh moda transportasi yang dikelola Pemprov Jakarta," tambahnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga almarhum Affan, Pemprov DKI akan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada saudara-saudara Affan untuk mendukung kelanjutan pendidikan mereka.

"Saya menindaklanjuti arahan dari Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, mengenai bantuan untuk keluarga almarhum, termasuk pemberian KJP hingga KJMU, serta peluang pekerjaan untuk keluarga Bapak Zulkifli," ungkap Pramono.

Dengan serangkaian langkah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memperbaiki kondisi pasca-kerusuhan dan memastikan kelangsungan kehidupan masyarakat berjalan dengan normal. (Ant/Z-10)