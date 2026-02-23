Daftar Promo All You Can Eat (AYCE) Ramadan 2026: Rekomendasi Tempat Bukber Hotel di Kota Besar

Headline
Memasuki bulan suci Ramadan 2026 yang diperkirakan jatuh mulai 19 Februari 2026, tradisi buka puasa bersama atau bukber kembali menjadi momen yang paling dinantikan untuk mempererat silaturahmi. Bagi Anda yang sedang mencari referensi tempat bukber, konsep All You Can Eat (AYCE) di hotel berbintang tetap menjadi pilihan utama karena kepraktisan dan variasi menunya yang lengkap.
Tahun ini, hotel-hotel di Jakarta, Surabaya, dan Semarang berlomba-lomba menawarkan paket iftar dengan tema unik, mulai dari "Middle East Night" hingga "Pasar Nusantara". Berikut adalah daftar lengkap promo AYCE Ramadan 2026 yang telah dirangkum untuk membantu Anda merencanakan agenda bukber bersama keluarga maupun rekan kerja.
Jakarta menawarkan pilihan yang sangat beragam, dari kelas ekonomi hingga hotel bintang lima yang mewah. Berikut beberapa rekomendasinya:
Tips Hemat: Banyak hotel di Jakarta memberikan diskon Early Bird hingga 20% bagi Anda yang melakukan pemesanan sebelum tanggal 15 Februari 2026.
Kota Pahlawan juga memiliki daftar promo yang sangat kompetitif, terutama untuk hotel bintang 3 dan 4:
Bagi warga Semarang, variasi menu Middle East menjadi tren utama di tahun 2026 ini:
|Kota
|Hotel
|Estimasi Harga (Rp)
|Jakarta
|AONE Hotel
|200.000
|Surabaya
|Westin Surabaya
|758.000++
|Semarang
|Hotel Ciputra
|199.000
Sangat disarankan melakukan reservasi minimal 3 sampai 7 hari sebelum hari-H, terutama jika Anda berencana bukber di akhir pekan atau membawa rombongan lebih dari 10 orang.
Ya, hampir seluruh paket All You Can Eat di hotel sudah termasuk pilihan takjil gratis seperti kurma, kolak, dan aneka gorengan.
Promo Early Bird biasanya berlaku untuk pemesanan yang dilakukan sebelum Ramadan dimulai atau pada minggu pertama Ramadan. Pastikan Anda menghubungi nomor reservasi hotel secara langsung untuk konfirmasi ketersediaan promo tersebut.
Memilih tempat bukber di tahun 2026 memerlukan perencanaan yang lebih awal mengingat tingginya minat masyarakat. Dengan beragam pilihan mulai dari harga Mata Uang Rupiah 40.000 hingga paket premium, pastikan Anda memilih lokasi yang tidak hanya menawarkan makanan lezat, tetapi juga fasilitas ibadah yang nyaman untuk mendukung ibadah Ramadan Anda.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
