Daftar Promo All You Can Eat (AYCE) Ramadan 2026: Rekomendasi Tempat Bukber Hotel di Kota Besar

Memasuki bulan suci Ramadan 2026 yang diperkirakan jatuh mulai 19 Februari 2026, tradisi buka puasa bersama atau bukber kembali menjadi momen yang paling dinantikan untuk mempererat silaturahmi. Bagi Anda yang sedang mencari referensi tempat bukber, konsep All You Can Eat (AYCE) di hotel berbintang tetap menjadi pilihan utama karena kepraktisan dan variasi menunya yang lengkap.

Tahun ini, hotel-hotel di Jakarta, Surabaya, dan Semarang berlomba-lomba menawarkan paket iftar dengan tema unik, mulai dari "Middle East Night" hingga "Pasar Nusantara". Berikut adalah daftar lengkap promo AYCE Ramadan 2026 yang telah dirangkum untuk membantu Anda merencanakan agenda bukber bersama keluarga maupun rekan kerja.

Daftar Promo AYCE Ramadan 2026 di Jakarta

Jakarta menawarkan pilihan yang sangat beragam, dari kelas ekonomi hingga hotel bintang lima yang mewah. Berikut beberapa rekomendasinya:

Artotel Gelora Senayan: Menghadirkan Iftar Buffet seharga Rp428.000 per orang. Tersedia promo "Bayar 4 Dapat 5" khusus pada pekan pertama dan keempat Ramadan.

AONE Hotel Jakarta: Paket AYCE bertajuk "Marhaban Yaa Ramadhan" seharga Rp220.000 nett per orang.

Luminor Hotel Pecenongan: Paket "Miracle of Ramadhan" seharga Rp250.000 nett per orang dengan menu unggulan Kambing Guling.

Amaris Hotel Slipi: Paket bukber terjangkau seharga Rp99.000 nett per orang.

Tips Hemat: Banyak hotel di Jakarta memberikan diskon Early Bird hingga 20% bagi Anda yang melakukan pemesanan sebelum tanggal 15 Februari 2026.

Rekomendasi Tempat Bukber di Surabaya

Kota Pahlawan juga memiliki daftar promo yang sangat kompetitif, terutama untuk hotel bintang 3 dan 4:



Westin Surabaya: Menawarkan pengalaman mewah "Persian-inspired Iftar" seharga Rp758.000++ per orang dengan promo Buy 1 Get 1 .

Swiss-Belinn Manyar: Paket "Royal Mediterranean" seharga Rp168.000 nett per orang.

Country Heritage Hotel: Paket iftar buffet seharga Rp97.000.

Hotel Oval Surabaya: Pilihan paling ekonomis dengan harga mulai dari Rp40.000 per orang.

Promo Bukber Hotel di Semarang

Bagi warga Semarang, variasi menu Middle East menjadi tren utama di tahun 2026 ini:

Hotel Ciputra Semarang: Paket "Buka Puasa Berkah" seharga Rp199.000 nett per orang di The Gallery Restaurant.

Hotel Grandhika Pemuda: Menawarkan paket seharga Rp150.000 nett per orang dengan kesempatan undian emas senilai jutaan rupiah.

Noormans Hotel: Paket "BUSANOVA" seharga Rp138.000 nett per orang dengan promo beli 10 gratis 1.

Ibis Budget Semarang: Paket hemat seharga Rp68.000 nett per orang.

Tabel Perbandingan Harga Bukber 2026

Kota Hotel Estimasi Harga (Rp) Jakarta AONE Hotel 200.000 Surabaya Westin Surabaya 758.000++ Semarang Hotel Ciputra 199.000

People Also Ask (FAQ)

1. Kapan sebaiknya melakukan reservasi tempat bukber?

Sangat disarankan melakukan reservasi minimal 3 sampai 7 hari sebelum hari-H, terutama jika Anda berencana bukber di akhir pekan atau membawa rombongan lebih dari 10 orang.

2. Apakah harga paket bukber sudah termasuk takjil?

Ya, hampir seluruh paket All You Can Eat di hotel sudah termasuk pilihan takjil gratis seperti kurma, kolak, dan aneka gorengan.

3. Bagaimana cara mendapatkan promo Early Bird?

Promo Early Bird biasanya berlaku untuk pemesanan yang dilakukan sebelum Ramadan dimulai atau pada minggu pertama Ramadan. Pastikan Anda menghubungi nomor reservasi hotel secara langsung untuk konfirmasi ketersediaan promo tersebut.

Kesimpulan

Memilih tempat bukber di tahun 2026 memerlukan perencanaan yang lebih awal mengingat tingginya minat masyarakat. Dengan beragam pilihan mulai dari harga Mata Uang Rupiah 40.000 hingga paket premium, pastikan Anda memilih lokasi yang tidak hanya menawarkan makanan lezat, tetapi juga fasilitas ibadah yang nyaman untuk mendukung ibadah Ramadan Anda.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

