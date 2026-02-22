JHL Solitaire Gading Serpong Hadirkan Harmoni Rasa Sumatra, Pengalaman Buka Puasa Penuh Makna di Ramadan 2026

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
PADA Ramadan tahun ini, JHL Solitaire Gading Serpong menghadirkan pengalaman kuliner yang sarat makna melalui kampanye Harmoni Rasa Sumatra. Tak sekadar menawarkan paket berbuka puasa, program ini mengangkat cerita tentang semangat kebersamaan dan ketangguhan yang diwujudkan lewat kolaborasi spesial bersama Chef Wira Hardiyansyah serta Claudia Andhara, seorang pecinta kuliner berdarah Minang yang menghadirkan sentuhan personal dalam setiap hidangan.
Awal tahun ini, Sumatra menghadapi ujian besar akibat bencana alam. Namun sebagaimana sejarah mencatat, semangat masyarakat Sumatra tidak pernah padam. Ramadan menjadi momen untuk mengenang sekaligus merayakan kekuatan, sebuah waktu untuk refleksi, syukur, dan kebersamaan. Melalui hidangan, seni, dan budaya, Harmoni Rasa Sumatra menjadikan Mangan All Day Dining sebagai panggung penghormatan bagi ketangguhan Sumatra.
Paket berbuka eksklusif ini ditawarkan mulai dari Rp525.000 per orang. Para tamu akan menikmati sajian hasil kreasi tim kuliner JHL Solitaire bersama Chef Wira, yang menghadirkan interpretasi baru atas cita rasa Sumatra. Kehadiran Claudia Andhara menambahkan lapisan cerita, membawa kenangan dapur Minang, aroma rendang yang dimasak berjam-jam, dan kehangatan keluarga yang berkumpul selepas senja.
Pengalaman ini tidak berhenti di meja makan. Para tamu akan diajak merasakan denyut budaya Sumatra melalui hiburan khas yang dihadirkan sepanjang Ramadan. Musik, tarian, dan seni pertunjukan menjadi simbol bahwa ketangguhan bukan hanya bertahan, tetapi juga dirayakan.
Undangan untuk Mengingat dan Merayakan
Harmoni Rasa Sumatra adalah undangan untuk berimajinasi. Membayangkan pasar Padang yang ramai, aroma masakan tradisional yang menggugah, dan tawa keluarga yang menyambut waktu berbuka. Ramadan kali ini bukan sekadar berbuka, melainkan perayaan akan kekuatan, warisan, dan harmoni.
Paket Harmoni Rasa Sumatra tersedia terbatas dan sangat dinantikan. Segera lakukan reservasi di Mangan All Day Dining, JHL Solitaire Gading Serpong melalui telepon +62 (21) 3950 3000, WhatsApp +62 821 3000 0808, atau kunjungi situs resmi hotel untuk informasi lebih lanjut.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Kegiatan ini bertujuan menguatkan ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi dan silaturahmi antar rekan seprofesi yang tergabung dalam INI dan IPPAT.
Accor Indonesia menghadirkan promo Iftar Ramadan dengan bonus 3x reward poin bagi anggota ALL Accor di lebih dari 130 hotel, termasuk ibis Bandung Trans Studio.
Jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Selasa 3 Maret 2026. Cek waktu buka puasa hari ini resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk wilayah Kota Medan.
Lorin Solo Hotel menghadirkan konsep iftar Silk Road dengan perpaduan menu Tiongkok dan Timur Tengah, sementara Syariah Hotel Solo menawarkan kuliner Nusantara tematik setiap hari.
Cek jadwal azan maghrib hari ini di Medan, Selasa 24 Februari 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Simak waktu buka puasa 6 Ramadan 1447 H di sini.
Hotel JHL Solitaire Gading Serpong merupakan Hotel Bintang 5 dari JHL Collection - Hospitality Management yang berlokasi di area pusat keramaian Gading Serpong Tangerang.
Menggandeng beberapa vendor, JHL Solitaire Gading Serpong menjadi tempat yang sempurna bagi calon pengantin untuk mengadakan acara khusus mereka yang terjadi sekali seumur hidup.
JHL Solitaire Gading Serpong mengusung tema Kampung Ramadhan Betawi sebagai konsep utama pada ramadhan 1444 H.
Dengan bertajuk "Rhythm of December", salah satu rangkaian acaranya adalah penampilan teatrikal musikal oleh salah satu penyanyi Broadway Indonesia yaitu Galabby.
Harga yang ditawarkan apabila melakukan pembelian melalui website resmi Hotel JHL Solitaire akan mendapatkan garansi harga terbaik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved