JHL Solitaire Gading Serpong Hadirkan Harmoni Rasa Sumatra, Pengalaman Buka Puasa Penuh Makna di Ramadan 2026

JHL Solitaire Gading Serpong menghadirkan pengalaman buka puasa bertema Harmoni Rasa Sumatra bersama Chef Wira Hardiyansyah, menggabungkan kuliner, budaya, dan kebersamaan Ramadan.(JHL Solitaire Gading Serpong)

PADA Ramadan tahun ini, JHL Solitaire Gading Serpong menghadirkan pengalaman kuliner yang sarat makna melalui kampanye Harmoni Rasa Sumatra. Tak sekadar menawarkan paket berbuka puasa, program ini mengangkat cerita tentang semangat kebersamaan dan ketangguhan yang diwujudkan lewat kolaborasi spesial bersama Chef Wira Hardiyansyah serta Claudia Andhara, seorang pecinta kuliner berdarah Minang yang menghadirkan sentuhan personal dalam setiap hidangan.

Awal tahun ini, Sumatra menghadapi ujian besar akibat bencana alam. Namun sebagaimana sejarah mencatat, semangat masyarakat Sumatra tidak pernah padam. Ramadan menjadi momen untuk mengenang sekaligus merayakan kekuatan, sebuah waktu untuk refleksi, syukur, dan kebersamaan. Melalui hidangan, seni, dan budaya, Harmoni Rasa Sumatra menjadikan Mangan All Day Dining sebagai panggung penghormatan bagi ketangguhan Sumatra.

Kolaborasi Rasa

Paket berbuka eksklusif ini ditawarkan mulai dari Rp525.000 per orang. Para tamu akan menikmati sajian hasil kreasi tim kuliner JHL Solitaire bersama Chef Wira, yang menghadirkan interpretasi baru atas cita rasa Sumatra. Kehadiran Claudia Andhara menambahkan lapisan cerita, membawa kenangan dapur Minang, aroma rendang yang dimasak berjam-jam, dan kehangatan keluarga yang berkumpul selepas senja.

Lebih dari Sekadar Hidangan

Pengalaman ini tidak berhenti di meja makan. Para tamu akan diajak merasakan denyut budaya Sumatra melalui hiburan khas yang dihadirkan sepanjang Ramadan. Musik, tarian, dan seni pertunjukan menjadi simbol bahwa ketangguhan bukan hanya bertahan, tetapi juga dirayakan.

Undangan untuk Mengingat dan Merayakan

Harmoni Rasa Sumatra adalah undangan untuk berimajinasi. Membayangkan pasar Padang yang ramai, aroma masakan tradisional yang menggugah, dan tawa keluarga yang menyambut waktu berbuka. Ramadan kali ini bukan sekadar berbuka, melainkan perayaan akan kekuatan, warisan, dan harmoni.

Reservasi

Paket Harmoni Rasa Sumatra tersedia terbatas dan sangat dinantikan. Segera lakukan reservasi di Mangan All Day Dining, JHL Solitaire Gading Serpong melalui telepon +62 (21) 3950 3000, WhatsApp +62 821 3000 0808, atau kunjungi situs resmi hotel untuk informasi lebih lanjut.

