Novotel Suites Yogyakarta Malioboro Rayakan Ramadan dengan Triple ALL Accor Reward Points 

Novotel Suites Yogyakarta Malioboro merayakan Ramadan dengan promo Triple ALL Accor Reward Points hingga 22 Maret 2026.(Dok. Accor Group)

BULAN suci Ramadan selalu hadir membawa momen refleksi, kebersamaan, dan semangat berbagi. Menyambut Ramadan, ALL Accor, platform pemesanan sekaligus program loyalitas Accor, mengundang para tamu di seluruh Indonesia untuk berkumpul dan menikmati pengalaman bersantap yang merayakan tradisi serta kebersamaan.

Sejak hari pertama Ramadan hingga 22 Maret 2026, anggota ALL Accor berkesempatan memperoleh tiga kali lipat reward points setiap kali menikmati pengalaman bersantap di restoran yang berpartisipasi di lebih dari 130 hotel Accor di seluruh Indonesia.

Untuk mendapatkan bonus poin, tamu cukup mendaftarkan diri pada penawaran ini sebelum bersantap, lalu menikmati hidangan buka puasa di restoran yang ikut serta dalam program. Bonus poin reward dapat diperoleh dengan berlangganan penawaran melalui laman resmi ALL Accor. Keanggotaan ALL Accor tersedia secara mudah dan gratis melalui situs resmi Accor.

Di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, tamu dapat menikmati hidangan berbuka puasa dengan lebih dari 100 menu premium yang mencakup aneka olahan daging dan ikan, serta tersedia dalam tiga pilihan lokasi.

Food Exchange Restaurant menawarkan pilihan menu premium yang lebih beragam dengan harga Rp215.000 nett/pax. Sementara itu, pilihan venue outdoor di 10/10 Pool Bar menghadirkan pengalaman berbuka puasa dengan pemandangan 360° city view Yogyakarta dengan harga Rp185.000 nett/pax.

Novotel Suites Yogyakarta Malioboro juga menghadirkan promo spesial untuk Food Exchange Restaurant dan 10/10 Pool Bar berupa penawaran Buy 5 Get 1 Free serta kesempatan memenangkan voucher menginap gratis.

Selain itu, tersedia pula opsi private venue di Mataram Ballroom dengan kapasitas hingga 200 pax, yang cocok untuk mengakomodasi acara berbuka puasa privat, gathering perusahaan, maupun kegiatan komunitas. Venue ini dapat dipesan dengan minimum pemesanan 40 pax dengan harga Rp185.000 nett/pax. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, tamu dapat menghubungi melalui Direct Messages Instagram @novotelsuitesmalioboro.

Selain menghadirkan pengalaman bersantap yang istimewa, Accor Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk berbagi dengan mendukung program A Trust For A Child (ATFAC). Untuk setiap pembelian paket buka puasa di hotel-hotel yang berpartisipasi, sebesar Rp5.000 akan didonasikan kepada ATFAC guna mendukung berbagai inisiatif bagi anak-anak yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian selama Ramadan. (Z-10)