Taste of Australia 2026: Diplomasi Kuliner yang Mempererat Hubungan Australia-Indonesia

KEDUTAAN Besar Australia di Jakarta kembali menghadirkan program tahunan Taste of Australia pada Februari 2026.
Mengusung semangat kolaborasi budaya, ajang ini menjadi panggung bagi keragaman cita rasa Australia untuk bersanding harmonis dengan kekayaan kuliner Indonesia.
Tahun ini, Taste of Australia menghadirkan sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia kuliner internasional, Callum Hann.
Tokoh MasterChef Australia, penulis, sekaligus pengusaha sukses ini hadir sebagai tamu istimewa untuk merayakan produk segar unggulan Australia serta kreativitas kuliner yang dimiliki oleh kedua negara.
Selama kunjungannya di Jakarta, Callum Hann terlibat dalam serangkaian agenda yang memadukan edukasi, bisnis, dan hiburan.
Ia memandu demonstrasi memasak langsung serta menyalakan panggangan dalam gelaran Festival Kuliner dan BBQ Taste of Australia.
Kehadirannya tidak hanya untuk unjuk kebolehan memasak, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui makanan.
Sisi edukasi juga menjadi fokus dalam rangkaian acara ini. Callum mengunjungi para siswa di SD Al Izhar, yang merupakan sekolah mitra program BRIDGE (Building Relations through Intercultural Dialogue and Growing Engagement) Australia-Indonesia.
Selain itu, ia berkolaborasi di dapur bersama para chef alumni Australia serta bertemu dengan para pengusaha makanan dan minuman lokal yang juga menempuh pendidikan di Negeri Kanguru tersebut.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menekankan bahwa program ini merupakan refleksi dari kedekatan kedua negara.
Menurutnya, kecintaan terhadap makanan adalah bahasa universal yang menyatukan masyarakat Australia dan Indonesia.
"Australia dan Indonesia memiliki kecintaan mendalam terhadap makanan, dan tradisi kuliner yang saling menginspirasi. Taste of Australia menunjukkan bahwa ketika produk Australia bertemu dengan cita rasa Indonesia, kita menciptakan sesuatu yang mencerminkan yang terbaik dari kedua budaya," ujar Gita Kamath.
Program Taste of Australia 2026 ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas bagi masyarakat Indonesia mengenai kualitas dan ketersediaan hasil bumi segar dari Australia.
Dengan dukungan Qantas sebagai mitra resmi, ajang ini sukses merayakan hubungan kuliner yang kaya dan terus berkembang antara dua negara bertetangga ini. (Z-1)
TASTE of Australia merupakan bagian dari perayaan hubungan persahabatan antara Australia dengan Indonesia yang tahun ini memasuki tahun ke-77.
