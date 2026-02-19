Sajian Kuliner Khas Juru Masak Peraih Michelin Star Kini Hadir Di Jakarta

Chef Syrco Bakker(MI/Dok. Syrco Base)

SYRCO Base resmi hadir di Jakarta melalui pop-up kuliner eksklusif selama tiga pekan (16 Februari - 7 Maret 2026) di Altitude Grill Jakarta (lantai 46 The Plaza), menyuguhkan pengalaman bersantap yang elegan di ketinggian dengan panorama skyline Jakarta yang memukau.

Membawa cita rasa Bali serta keahlian Chef Syrco Bakker yang telah meraih dua bintang Michelin ke Jakarta, Syrco Base menerjemahkan filosofi kulinernya yang khas ke dalam konteks urban.

Restoran ini berlandaskan identitas kuliner yang kuat sebagai konsep conscious dining, di mana produk dan cita rasa lokal dipadukan dengan pendekatan modern khas Barat.

“Membawa Syrco Base ke Jakarta merupakan momen yang sangat membahagiakan bagi kami. Kami tidak sekadar mereplikasi apa yang kami lakukan di Ubud, melainkan menerjemahkan filosofi kami ke dalam konteks yang berbeda. Di lingkungan yang sangat kontras dengan rumah kami di Bali, kami mengundang para tamu untuk merasakan bahan dan cita rasa Indonesia melalui pendekatan Traceability, Nature, dan Transparency,” kata Chef Syrco dalam keterangan pers yang diterima Rabu (18/2).

Berakar pada prinsip Traceability, Nature, dan Transparency, menu pop-up Jakarta ini dirancang sebagai representasi hidup dari platform kuliner Syrco Base.

Setiap bahan dipilih melalui hubungan yang erat dengan para petani, nelayan, dan perajin, yang dedikasi serta keahliannya membentuk setiap sajian Menu ini mengikuti ritme alam dengan inspirasi yang diambil dari lanskap dan biodiversitas Bali, serta kepulauan Indonesia yang lebih luas, sekaligus mengedepankan kejujuran dan karakter rasa yang autentik.

Para tamu dapat menikmati pilihan hidangan khas seperti Steak Tartar dengan rendang seasoning, Taro Rösti dengan Duck Betutu, berbagai kreasi Spiny Lobster, hingga Pure Chocolate dengan soursop dan avocado—hidangan yang merefleksikan akar, evolusi, dan karakter rasa yang membentuk identitas restoran ini.

Lebih dari sekadar sajian kuliner, pop-up ini dirancang sebagai pengalaman yang imersif.

Selama tiga pekan, Altitude Grill bertransformasi sepenuhnya untuk menghadirkan atmosfer khas Syrco Base di Ubud. Tekstur alami, detail yang dirancang dengan cermat, serta suasana yang terkurasi menghadirkan

semangat Bali ke dalam lanskap Jakarta.

Musik, elemen visual, aroma, serta ritme ruang ditata secara harmonis, memungkinkan para tamu menikmati transisi pengalaman sepanjang malam.

Pop-up Syrco Base Jakarta tersedia untuk makan malam setiap hari pukul 17.00 hingga 22.00. Layanan makan siang juga tersedia setiap hari pukul 12.00 hingga 14.00 berdasarkan request, dirancang bagi tamu yang menginginkan interpretasi menu dalam suasana siang hari yang lebih personal. (Z-1)