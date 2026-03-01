Ramadan Dongkrak Konsumsi, Planet Surf Gelar Diskon hingga 60%

Program Ramadan tahun ini dirancang Planet Surf untuk menggabungkan tren fesyen global dengan daya tarik hadiah yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini.(Dok. Planet Surf)

MOMENTUM Ramadan yang identik dengan peningkatan konsumsi dimanfaatkan pelaku ritel untuk mendorong penjualan. Planet Surf Indonesia menjadi salah satu yang agresif menggarap periode ini melalui kombinasi strategi promosi, mulai dari diskon besar hingga program loyalitas berbasis hadiah.

Dalam program Ramadan tahun ini, Planet Surf menawarkan diskon hingga 60% untuk berbagai produk pilihan tanpa minimum pembelian. Promo tersebut berlangsung mulai 7 Maret hingga 31 Juli 2026 di seluruh gerai Planet Surf di Indonesia.

Selain potongan harga, perusahaan juga menghadirkan program loyalitas bertajuk 'Belanja Extra Discount, Belanja Extra Reward'. Melalui skema ini, pelanggan yang berbelanja minimal Rp1 juta akan mendapatkan satu e-kupon undian, dengan kesempatan memenangkan berbagai hadiah bernilai besar.

Hadiah utama yang disiapkan antara lain mobil listrik VinFast VF3, serta berbagai hadiah lain seperti motor listrik, sepeda listrik, gawai premium seperti iPhone 17, Samsung Tablet, PlayStation 5, hingga voucher belanja dengan total nilai mencapai miliaran rupiah. Pengundian hadiah akan dilakukan di akhir periode secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Marketing Manager Planet Surf Indonesia Jhon Alwisius mengatakan, program Ramadan tahun ini dirancang untuk menggabungkan tren fesyen global dengan daya tarik hadiah yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini.

Menurutnya, selain menghadirkan koleksi fesyen terbaru, perusahaan juga ingin memberikan nilai tambah melalui peluang memenangkan kendaraan listrik yang kini semakin diminati.

Dari sisi produk, Planet Surf menghadirkan beragam brand internasional dan lokal, seperti Spyderbilt, Volcom, Voxfly, Dragon Alliance, Rip Curl, Vans, Insight, hingga Deus Ex Machina. Seluruh produk diklaim original dengan desain yang mengikuti tren global, mulai dari gaya kasual hingga smart-casual yang sesuai untuk kebutuhan Lebaran.

Tidak hanya itu, perusahaan juga menawarkan program gift with purchase. Pelanggan yang membeli produk dari brand tertentu berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa sling bag, travel bag, raincoat premium, hingga aksesori lainnya, selama persediaan masih tersedia.

Strategi promosi ini menunjukkan upaya peritel dalam memaksimalkan momentum Ramadan sebagai pendorong konsumsi. Kombinasi diskon besar, hadiah langsung, dan undian bernilai tinggi menjadi instrumen untuk meningkatkan traffic ke toko sekaligus memperbesar nilai transaksi per pelanggan.

Di sisi lain, kehadiran hadiah kendaraan listrik juga mencerminkan upaya perusahaan mengaitkan promosi dengan tren gaya hidup yang berkembang, khususnya minat terhadap produk ramah lingkungan.

Sebagai informasi, Planet Surf merupakan peritel produk surf, skate, dan streetwear yang berdiri sejak 1994 di Bali. Hingga kini, perusahaan telah mengoperasikan lebih dari 66 gerai yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dari Banda Aceh hingga Jayapura. (E-1)