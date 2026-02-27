Sarapan Bergizi Lengkap Jadi Fondasi Belajar Anak, Bantu Lebih Fokus dan Berprestasi

Headline
PROSES belajar anak di sekolah kini semakin menekankan pendekatan deep learning, yaitu pembelajaran berbasis pemecahan masalah, eksplorasi, serta pemikiran kritis. Dalam pendekatan ini, anak tidak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi juga diajak untuk menganalisis dan berdiskusi.
Untuk mendukung proses tersebut, kesiapan fisik dan mental anak sejak pagi hari jadi perhatian penting bagi keluarga di rumah, yang diawali dengan sarapan bergizi lengkap agar anak kenyang lebih lama dan optimal dalam meraih prestasi.
Dengan kata lain, pendekatan deep learning mendorong pembelajaran yang mindful (reflektif), meaningful (bermakna), dan joyful (menyenangkan). Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar aman, inklusif, dan kolaboratif. Namun, agar anak dapat terlibat aktif dan fokus dalam proses berpikir mendalam, asupan nutrisi yang tepat di pagi hari menjadi fondasi utama. Sarapan dengan nutrisi seimbang memiliki dampak langsung pada performa kognitif anak.
"Setelah tidur malam, kadar glukosa dalam tubuh menurun. Padahal, otak membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama untuk berpikir dan berkonsentrasi. Kombinasi karbohidrat kompleks, protein, serta vitamin dan mineral saat sarapan membantu menjaga fokus, daya ingat, serta stamina anak selama proses belajar berlangsung," kata dr. Daniel Witanto, M.Biomed (AAM) pada Kamis (26/2/2026).
Ia menambahkan kebiasaan melewatkan sarapan dapat memengaruhi konsentrasi, suasana hati, hingga partisipasi anak di kelas, terutama dalam pembelajaran yang menuntut analisis dan pemecahan masalah.
Memahami pentingnya sarapan sebagai bagian dari gaya hidup keluarga Indonesia, Energen menghadirkan pilihan sarapan bergizi lengkap yang mengombinasikan karbohidrat, protein, serat, susu, mineral, serta vitamin lengkap. Kombinasi tersebut dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan energi anak agar kenyang lebih lama dan berprestasi.
“Kami melihat proses belajar anak kini semakin aktif dan menantang. Melalui kandungan susu, sereal, dan vitamin, kami ingin menjadi bagian rutinitas pagi keluarga Indonesia agar anak lebih siap menjalani aktivitas belajar yang membutuhkan fokus dan energi berkelanjutan,” ujar Marketing Director Coffee & Health Food PT Mayora Indah Tbk Haruman Rustandi.
Ia menerangkan momen sarapan bersama keluarga merupakan momen berharga dan berkualitas sebelum anak berangkat sekolah. Melalui pilihan yang mudah disiapkan dan bergizi lengkap, Energen menawarkan enam varian rasa favorit, yaitu cokelat, kacang hijau, vanilla, jahe, jagung, dan kurma. Tak hanya itu, varian Energen Topping Beng Beng Balls dan Energen Topping Roma Malkist menambah varian agar sarapan anak semakin seru. Orang tua pun dapat memastikan kebutuhan energi anak terpenuhi tanpa mengurangi kehangatan kebersamaan di pagi hari.
Dengan sinergi antara pendekatan pembelajaran yang tepat di sekolah dan kebiasaan sarapan bergizi lengkap di rumah, ia berharap anak-anak dapat menjalani proses deep learning secara optimal, lebih fokus, bersemangat, dan mampu berpikir kritis dalam menghadapi tantangan masa depan. (H-2)
