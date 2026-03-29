Israel Bunuh Tiga Jurnalis di Libanon Selatan, Perlindungan Sipil di Zona Perang Jadi Sorotan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SERANGAN udara Israel menargetkan sebuah mobil media di jalan raya Jezzine, Libanon selatan, Sabtu (28/3), menewaskan tiga jurnalis yang tengah meliput konflik terbaru antara Israel dan Hizbullah.
Korban tewas adalah koresponden Al-Manar TV, Ali Shoaib; reporter Al-Mayadeen TV, Fatima Ftouni; serta saudara laki-lakinya, jurnalis lepas Mohammed Ftouni.
Stasiun televisi mereka menyebut ketiganya sedang dalam perjalanan menuju lokasi peliputan saat serangan terjadi di wilayah selatan Libanon.
Ruang Situasi Israel Defense Forces (IDF) mengonfirmasi kepada Committee to Protect Journalists (CPJ) bahwa pihaknya melakukan serangan tersebut. Militer Israel menuduh Shoaib--yang mereka sebut sebagai Ali Hassan Shaib--merupakan anggota Hizbullah, namun tanpa menyertakan bukti. Israel juga tidak menyebutkan dua orang lainnya yang tewas dalam pernyataannya.
Direktur Regional CPJ, Sara Qudah, mengatakan organisasinya tengah menyelidiki serangan tersebut. Ia menegaskan jurnalis berstatus sipil dan tidak boleh menjadi target serangan. CPJ juga menyoroti pola tuduhan terhadap jurnalis tanpa bukti kredibel dalam konflik yang melibatkan Israel selama beberapa dekade terakhir.
Presiden Libanon, Joseph Aoun, dan Menteri Informasi Paul Morcos mengecam keras serangan itu. Aoun menyebutnya sebagai “kejahatan terang-terangan” yang melanggar norma dan perjanjian internasional yang melindungi jurnalis dalam situasi perang.
Serangan ini terjadi beberapa hari setelah serangan udara Israel di Beirut menewaskan kepala program politik Al-Manar, Mohammed Sherri, bersama istrinya.
Sejak perang terbaru antara Israel dan Hizbullah pecah pada 2 Maret, serangan udara Israel juga dilaporkan menghantam sejumlah fasilitas sipil, termasuk kantor pusat Al-Manar dan stasiun radio Al-Nour.
Dalam konflik sebelumnya di Jalur Gaza, Israel juga menghadapi sorotan internasional terkait kematian jurnalis. Pada Oktober 2023, jurnalis Reuters, Issam Abdallah, tewas akibat tembakan tank saat meliput dari Libanon dekat perbatasan Israel. Enam jurnalis lain terluka, termasuk Dylan Collins dan Christina Assi dari AFP.
Investigasi independen AFP menyimpulkan dua peluru tank 120 mm ditembakkan dari wilayah Israel. Temuan itu diperkuat penyelidikan oleh CPJ, Human Rights Watch, Amnesty International, dan Reporters Without Borders. (CNA/CPJ/B-3)
Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menyampaikan bahwa kelompok itu akan melanjutkan apa yang dia gambarkan sebagai "pertempuran defensif" melawan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu umumkan perluasan zona keamanan di Libanon Selatan hingga Sungai Litani. Langkah ini memicu kekhawatiran pendudukan jangka panjang.
Eskalasi di Libanon meningkat setelah militer Israel meluncurkan serangkaian serangan udara ke pinggiran Beirut dan menangkap dua anggota pasukan komando Hizbullah.
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan serangan ke Iran dan Libanon terus berlanjut meski ada klaim kesepakatan dari Donald Trump. Pakistan tawarkan diri jadi mediator.
Israel pertimbangkan mobilisasi 450 ribu pasukan cadangan untuk menghadapi eskalasi konflik dengan Libanon, termasuk opsi operasi darat.
Laporan CPJ 2025: Israel catat rekor pembunuh jurnalis terbanyak dengan 84 korban. Tahun 2025 jadi tahun paling mematikan bagi pers global dengan total 129 kematian.
Tiga jurnalis Palestina tewas saat bertugas untuk lembaga bantuan Mesir di Gaza.
ISRAEL kembali melancarkan serangan udara yang menargetkan fasilitas medis di Jalur Gaza. Serangan pada Senin (25/8) menghantam Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, dan menwaskan lima jurnalis.
POLRES Metro Jakarta Barat tengah mengusut kematian jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, berinisial SW, 33, dalam sebuah kamar hotel di Jakarta Barat. tiga orang saksi diperiksa
