Serangan Iran ke Pangkalan Udara Saudi: 10 Tentara AS Terluka, Pesawat Militer Rusak

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SERANGAN rudal dan pesawat nirawak (drone) Iran menghantam Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, mengakibatkan sedikitnya 10 personel militer Amerika Serikat (AS) terluka. Dua pejabat AS yang mengetahui situasi tersebut mengonfirmasi bahwa insiden ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah pesawat pengisi bahan bakar (refueling aircraft) milik AS.
"Dua tentara terluka parah," kata salah satu pejabat. Kedua pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena membahas masalah militer yang sensitif.
Serangan ini menandai eskalasi baru dalam konfrontasi langsung yang melibatkan kekuatan militer Iran di wilayah kedaulatan Saudi. Serangan tersebut melibatkan kombinasi rudal dan drone Iran, yang tidak hanya menyasar personel tetapi juga merusak aset strategis udara di pangkalan tersebut, ujar salah satu pejabat AS kepada media.
Kerusakan pada beberapa pesawat pengisi bahan bakar menjadi pukulan signifikan bagi operasional udara AS di kawasan, mengingat peran krusial pesawat tersebut dalam mendukung misi jet tempur jarak jauh. Hingga saat ini, pihak Pentagon belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah balasan, namun pengamanan di seluruh instalasi militer AS di Timur Tengah dilaporkan telah ditingkatkan ke level tertinggi. (The Times of Israel/B-3)
Hubungan Netanyahu dan Kepala Mossad David Barnea dikabarkan retak akibat saling tuding terkait akurasi intelijen perang Iran dan isu kebocoran informasi di pusat keamanan.
Kelompok hacker Handala mengklaim telah membobol email pribadi Direktur FBI Kash Patel. Foto-foto santai hingga resume Patel disebar sebagai bentuk balas dendam.
Amerika dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.
IRAN mengambil langkah tegas terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Terbaru, Garda Revolusi Iran menyatakan telah memaksa tiga kapal kargo untuk putar balik
Presiden Donald Trump mengancam akan mengurangi pendanaan AS untuk NATO setelah negara-negara Eropa menolak membantu operasi militer di Iran.
Warga AS kini mengurangi belanja makanan untuk menutupi biaya bahan bakar yang melonjak tajam setelah Selat Hormuz diblokade oleh Iran.
Pasukan elite dari Divisi Lintas Udara ke-82 AS bersiap dikirim ke Timur Tengah di tengah upaya negosiasi dengan Iran.
Jet F-35 AS mendarat darurat setelah diduga terkena tembakan Iran dalam misi tempur. CENTCOM lakukan investigasi saat AS kirim bantuan Marinir ke Timur Tengah.
Kapal induk tercanggih AS, USS Gerald R. Ford, terpaksa menuju Kreta untuk perbaikan setelah kebakaran di ruang laundry.
