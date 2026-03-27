Iran Minta Tiga Kapal Dipaksa Putar Balik di Selat Hormuz

Selat Hormuz(AFP)

IRAN mengambil langkah tegas terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Terbaru, Garda Revolusi Iran menyatakan telah memaksa tiga kapal kargo untuk putar balik saat mencoba melintasi jalur strategis tersebut.

Dalam pernyataannya, otoritas militer Iran menegaskan tindakan itu diambil setelah peringatan tidak diindahkan.

“Pagi ini, menyusul klaim bohong presiden Amerika Serikat yang korup bahwa Selat Hormuz terbuka, tiga kapal kontainer dari berbagai negara dipaksa berbalik setelah peringatan dari angkatan laut Garda Revolusi,” demikian pernyataan resmi Garda Revolusi.

Iran juga menegaskan pembatasan berlaku bagi kapal yang memiliki keterkaitan dengan negara atau pihak yang dianggap sebagai musuh.

“Pergerakan kapal apa pun menuju atau dari pelabuhan yang berafiliasi dengan sekutu dan pendukung musuh Zionis-Amerika, ke tujuan mana pun dan melalui jalur apa pun, dilarang,” lanjut pernyataan tersebut.

Data dari firma intelijen energi Kpler menunjukkan setidaknya dua kapal kontainer milik perusahaan pelayaran Tiongkok, COSCO, sempat mencoba melintas namun akhirnya mundur. Kedua kapal itu diketahui telah tertahan di kawasan Teluk sejak konflik pecah pada akhir Februari.

Langkah Iran ini menandai pengetatan kontrol yang semakin nyata atas salah satu jalur energi terpenting dunia.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan Iran sempat mengizinkan sejumlah tanker minyak melintas sebagai sinyal keseriusan dalam perundingan. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan akses di Selat Hormuz tetap sangat terbatas. (AFP/H-4)

