Lukashenko Beri Hadiah Senapan Otomatis untuk Kim Jong Un

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PRESIDEN Belarusia, Alexander Lukashenko, melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang untuk menemui Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua pemimpin memperkuat aliansi mereka melalui penandatanganan perjanjian persahabatan serta pertukaran kado simbolis yang unik.
Lukashenko secara khusus menghadiahi Kim Jong Un sebuah senapan otomatis. Dalam video yang dirilis media pemerintah Belarusia, Lukashenko sempat melontarkan kelakar saat menyerahkan senjata tersebut. Ia menyebut senapan itu diberikan "sekadar berjaga-jaga jika musuh muncul."
Sebagai balasan, Kim Jong Un memberikan sebuah pedang dan sebuah vas bunga yang dihiasi potret wajah Lukashenko. Pertukaran ini menegaskan kedekatan kedua negara yang saat ini sama-sama berada di bawah tekanan sanksi Barat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pertanian, informasi, hingga kesehatan masyarakat. Lukashenko memuji disiplin rakyat Korea Utara dan meyakini masa depan cerah bagi negara tersebut.
"Saya bisa katakan kepada Anda sebagai teman, sebagai orang yang telah melihat segalanya di dunia ini: masa depan yang cerah menanti negara Anda dengan rakyat yang pekerja keras dan disiplin ini," ujar Lukashenko sebagaimana dikutip dari kantor berita Belta.
Lukashenko juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara berdaulat di tengah situasi global yang tidak menentu. Menurutnya, saat ini norma hukum internasional kerap diabaikan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Oleh karena itu, negara-negara perlu bersatu untuk melindungi kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negara mereka.
Kunjungan ini memiliki signifikansi geopolitik yang besar, mengingat Belarusia dan Korea Utara merupakan pendukung utama Rusia dalam perang di Ukraina. Korea Utara dilaporkan telah menyokong kampanye militer Moskow, termasuk pengiriman personel. Pejabat Barat bahkan memperkirakan sekitar 1.000 tentara Korea Utara tewas pada bulan-bulan awal konflik tersebut.
Di sisi lain, Ukraina menuduh Rusia menggunakan wilayah Belarusia sebagai pangkalan untuk meluncurkan serangan ke wilayah mereka. Dukungan tanpa syarat Kim Jong Un terhadap Moskow juga kembali ditegaskan dalam pesannya kepada Vladimir Putin pekan ini, yang menyatakan bahwa "Pyongyang akan selalu bersama Moskow."
Perjanjian persahabatan yang baru ditandatangani ini disebut Kim Jong Un sebagai jaminan bagi stabilitas hubungan bilateral kedua negara di masa depan. Bagi keduanya, aliansi ini bukan sekadar diplomasi formal, melainkan bentuk perlawanan kolektif terhadap isolasi internasional. (BBC/Z-2)
Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko melakukan kunjungan resmi ke Korea Utara.
Korea Utara sukses melaksanakan uji coba rudal penjelajah strategis dari kapal perusak Choe Hyon. Kim Jong Un instruksikan percepatan pembangunan armada tempur.
Kim Jong Un nyatakan Korea Utara siap pasok rudal ke Iran dan klaim mampu lenyapkan Israel. Simak detail uji coba kapal perusak baru Choe Hyon dan kemajuan nuklirnya
Benarkah Kim Ju Ae disiapkan menjadi penerus Kim Jong Un? Simak analisis terbaru dari Kongres Partai Korea Utara dan laporan intelijen terkait sosok putri misterius ini.
PEMIMPIN tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, membuka peluang perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat.
Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko melakukan kunjungan resmi ke Korea Utara.
KOREA Utara menembakkan sepuluh rudal balistik ke Laut Jepang, Sabtu (14/3). Tembakan rudal itu bersamaan saat Amerika Serikat serta Korea Selatan menggelar latihan militer gabungan.
Jalur kereta api Beijing-Pyongyang resmi dibuka kembali mulai Kamis ini. Ini aturan baru tiket dan siapa saja yang diperbolehkan melintas.
Korea Utara sukses melaksanakan uji coba rudal penjelajah strategis dari kapal perusak Choe Hyon. Kim Jong Un instruksikan percepatan pembangunan armada tempur.
Korea Utara mengecam latihan militer gabungan 'Freedom Shield' antara AS dan Korea Selatan. Kim Yo Jong tegaskan kesiapan serangan balasan yang mematikan.
