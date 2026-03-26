Kim Jong Un Sambut Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko di Pyongyang

Presiden Belarusia Aleksandr Lukashenko melakukan kunjungan resmi ke Korea Utara. (KCNA)

PEMIMPIN tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), Kim Jong Un, menyambut langsung kedatangan Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko, dalam sebuah upacara kenegaraan yang megah di Alun-Alun Kim Il Sung, Pyongyang, Rabu (25/3/2026).

Kunjungan resmi ini memenuhi undangan langsung dari Kim Jong Un guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Suasana alun-alun tampak semarak dengan jajaran bendera nasional kedua negara yang berkibar, serta kehadiran barisan kehormatan dan kavaleri kehormatan Tentara Rakyat Korea (KPA).

Upacara Militer dan Penghormatan Kenegaraan

Upacara dimulai saat limusin yang membawa Presiden Lukashenko tiba di lokasi dengan iringan musik penyambutan. Kim Jong Un menyambut hangat kedatangan Lukashenko dan memperkenalkannya kepada jajaran elit Partai dan pejabat pemerintah Korea Utara yang hadir.

Beberapa pejabat tinggi yang mendampingi Kim Jong Un antara lain Jo Yong Won (Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi), Choe Son Hui (Menteri Luar Negeri), dan Kim Tok Hun (Wakil Perdana Menteri Pertama Kabinet).

Sementara itu, delegasi Belarusia yang turut hadir mencakup Wakil Perdana Menteri Yuri Shuleiko, serta para menteri dari sektor Luar Negeri, Kesehatan, Pendidikan, hingga Industri.

Puncak upacara ditandai dengan berkumandangnya lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi oleh dentuman meriam sebanyak 21 kali sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Dalam prosesi tersebut, Presiden Lukashenko didampingi Kim Jong Un meninjau barisan kehormatan KPA yang kemudian dilanjutkan dengan defile atau parade barisan militer.

Antusiasme Warga Pyongyang

Ribuan warga dan pelajar Pyongyang turut memadati area alun-alun. Mereka tampak melambaikan bendera nasional kedua negara dan membawa karangan bunga sebagai bentuk keramahtamahan terhadap tamu negara tersebut.

Di akhir prosesi penyambutan, Presiden Aleksandr Lukashenko menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah dan rakyat Korea Utara.

"Alexandr Lukashenko menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah dan rakyat DPRK atas keramah-tamahan yang tulus ini," tulis laporan resmi tersebut.

Kunjungan ini menandai babak baru dalam diplomasi antara Pyongyang dan Minsk, yang diharapkan dapat membuka peluang kerja sama lebih lanjut di berbagai sektor strategis yang melibatkan kementerian terkait dari kedua belah pihak. (KCNA/Z-2)