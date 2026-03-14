Korea Utara Tembak Rudal ke Laut Jepang, Ada Apa?

KOREA Utara menembakkan sepuluh rudal balistik ke Laut Jepang, Sabtu (14/3). Tembakan rudal itu bersamaan saat Amerika Serikat serta Korea Selatan menggelar latihan militer gabungan.
Kementerian Pertahanan Jepang mendeteksi adanya tembakan rudal yang jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyampaikan bahwa proyektil tersebut diluncurkan dari daerah Sunan dekat Pyongyang sekitar pukul 13.20 waktu setempat.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meminta jajarannya mengumpulkan informasi seraya memastikan keselamatan pesawat dan kapal.
Menurut otoritas Jepang belum ada laporan kerusakan akibat tembakan rudal Korea Utara tersebut.
Korea Utara sempat melakukan peluncuran rudal balistik ke Laut Jepang pada 27 Januari 2026.
Media resmi Jepang menyebut Korea Utara telah menguji coba sistem peluncur roket multi-laras kaliber besar yang dilengkapi dengan teknologi baru.
Latihan gabungan AS dan Korea Selatan merupakan kesiapan bersama sekutu dengan program Freedom Shield. (Ant/H-4)
