Iran Konfirmasi Kematian Ali Larijani dalam Serangan Udara Israel

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MEDIA pemerintah Iran akhirnya mengonfirmasi kematian tokoh kunci keamanan mereka, Ali Larijani. Pernyataan ini sekaligus memperkuat klaim militer Israel sebelumnya yang menyatakan telah menghantam lokasi persembunyian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung (SNSC) Iran tersebut dalam sebuah serangan udara semalam.
Selain Larijani, Iran juga mengakui gugurnya pemimpin milisi Basij, Gholamreza Soleimani, dalam rangkaian peristiwa yang sama.
Kantor administrasi SNSC merilis pernyataan resmi mengenai insiden tersebut. Larijani dilaporkan tidak sendirian saat serangan maut itu terjadi.
"Pada dini hari tadi, beliau gugur syahid bersama putranya Morteza, Alireza Bayat (Deputi Keamanan Administrasi SNSC), serta sejumlah pengawal," tulis pernyataan resmi SNSC.
Sejumlah media lokal, termasuk kantor berita Fars yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sempat melaporkan bahwa Larijani tewas di rumah putrinya di kawasan Pardis. Meski sempat ada simpang siur dan bantahan dari "sumber informasi" pada awalnya, konfirmasi resmi kini telah dikeluarkan oleh otoritas Teheran.
Ali Larijani merupakan figur sentral dalam perpolitikan Iran. Ia baru saja ditunjuk sebagai Sekretaris SNSC pada Agustus 2025 oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Tak hanya itu, ia juga memegang peran strategis sebagai perwakilan mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di dewan tersebut.
Larijani memiliki rekam jejak yang panjang di pemerintahan:
Keluarga Larijani sendiri merupakan salah satu dinasti politik paling berpengaruh di Republik Islam tersebut. Saudaranya, Sadegh Larijani, saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Kebijaksanaan, badan arbitrase tertinggi yang menengahi perselisihan antara parlemen dan Dewan Garda.
Kehilangan Larijani dan Soleimani menjadi pukulan telak bagi struktur keamanan nasional Iran di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan Israel. (BBC/Z-2)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis video bersama petinggi militer setelah konfirmasi kematian tokoh keamanan Iran. Simak pesan Nowruz darinya.
Tewasnya Ali Larijani dalam serangan udara Israel memperdalam krisis kepemimpinan di Iran. Simak dampaknya terhadap nasib perang dan gejolak domestik Teheran.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu klaim Ali Larijani tewas dalam serangan di Teheran. Kematian tokoh kunci ini jadi pukulan telak bagi rezim Iran.
Ali Larijani kirim surat terbuka kepada pemimpin dunia Islam. Iran minta negara-negara Muslim tinjau ulang sikap di tengah perang lawan AS-Israel.
Ali Larijani peringatkan adanya plot serangan ala 9/11 oleh sisa jaringan Epstein untuk memfitnah Iran. Teheran tegaskan siap balas serangan AS dan Israel.
Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Libanon.
Militer Israel kembali melancarkan serangan udara di Libanon selatan kurang dari sehari setelah pembicaraan langsung pertama.
PASUKAN Israel berencana melakukan serangan terbatas di Libanon. Libanon melaporkan Israel ke Dewan Keamanan PBB atas pembangunan tembok yang melanggar perbatasan
Sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza menurut laporan Dinas Pertahanan Sipil Gaza, Rabu (29/10).
PBB melaporkan bahwa kelompok Houthi di Yaman menahan sedikitnya 11 stafnya pada 31 Agustus dalam sebuah penggerebekan di kompleks PBB.
