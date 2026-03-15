Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
SEKRETARIS Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, melontarkan peringatan serius mengenai adanya rencana serangan teroris berskala besar yang dirancang untuk menyudutkan negaranya.
Melalui unggahan di platform media sosial X, Larijani menyebut bahwa sisa-sisa jaringan Jeffrey Epstein diduga berada di balik konspirasi tersebut. "Saya mendengar bahwa anggota jaringan Epstein yang tersisa telah merancang konspirasi untuk menciptakan insiden serupa 9/11 dan menyalahkan Iran atas kejadian itu," tulisnya sebagaimana dikutip dari Anadolu.
Larijani menegaskan bahwa posisi Iran sangat jelas dalam menentang segala bentuk tindakan terorisme. Ia juga menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak memiliki perselisihan dengan rakyat Amerika Serikat.
"Iran secara fundamental menentang skema teroris semacam itu dan tidak memiliki peperangan dengan rakyat Amerika," tegasnya.
Meski demikian, dalam pernyataan yang sama, ia menyatakan bahwa Teheran tetap dalam posisi siaga sebagai bentuk pertahanan diri terhadap apa yang ia gambarkan sebagai serangan dari AS dan Israel. Larijani memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respons yang "kuat dan tegas" untuk menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab jika kedaulatan mereka terancam. (Middle East Monitor/B-3)
Kementerian Kesehatan Iran melaporkan 223 perempuan dan 202 anak-anak tewas akibat serangan gabungan AS-Israel sejak 28 Februari. Simak dampak kerusakannya di sini.
Donald Trump mengancam serangan tambahan ke fasilitas minyak Iran di Pulau Kharg dan menyerukan koalisi kapal perang internasional menjaga Selat Hormuz.
Senator dari Partai Demokrat, Chris Murphy, menilai Presiden Donald Trump telah kehilangan kendali atas konflik yang kini meluas di kawasan Timur Tengah.
Dalam wawancara terbaru, Presiden AS Donald Trump menyinggung rumor kematian Pemimpin Agung Iran dan mengancam akan kembali menggempur infrastruktur minyak Iran.
AKUN Twitter Yair Netanyahu menjadi sorotan di tengah rumor tentang kematian ayahnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
AS-Israel serang Provinsi Isfahan, tewaskan 15 orang. Iran lancarkan serangan balasan ke pangkalan AS dan Israel.
PEMERINTAH Jepang mempertimbangkan pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta sekutu membantu mengawal tanker minyak.
Perang Iran dan Israel kini memasuki fase menentukan. Simak rincian jumlah korban tewas di Iran, Lebanon, hingga pasukan AS pasca serangan 28 Februari.
KETEGANGAN antara Iran dan Amerika Serikat meningkat setelah militer di bawah perintah Donald Trump menyerang Pulau Kharg, pusat utama ekspor minyak Iran. Iran memperingatkan balik
Cek perbedaan spesifikasi USS Spruance (DDG-111) dan USS Michael Murphy (DDG-112). Detail teknologi laser ODIN dan peran mereka di Laut Arab 2026.
