Penasihat Keamanan Nasional Iran Ali Larijani.(Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency)

SEKRETARIS Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, melontarkan peringatan serius mengenai adanya rencana serangan teroris berskala besar yang dirancang untuk menyudutkan negaranya. Larijani mengeklaim telah menerima informasi terkait plot yang menyerupai tragedi 9/11 dengan tujuan akhir melimpahkan kesalahan kepada Teheran.

Melalui unggahan di platform media sosial X, Larijani menyebut bahwa sisa-sisa jaringan Jeffrey Epstein diduga berada di balik konspirasi tersebut. "Saya mendengar bahwa anggota jaringan Epstein yang tersisa telah merancang konspirasi untuk menciptakan insiden serupa 9/11 dan menyalahkan Iran atas kejadian itu," tulisnya sebagaimana dikutip dari Anadolu.

Larijani menegaskan bahwa posisi Iran sangat jelas dalam menentang segala bentuk tindakan terorisme. Ia juga menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak memiliki perselisihan dengan rakyat Amerika Serikat.

"Iran secara fundamental menentang skema teroris semacam itu dan tidak memiliki peperangan dengan rakyat Amerika," tegasnya.

Meski demikian, dalam pernyataan yang sama, ia menyatakan bahwa Teheran tetap dalam posisi siaga sebagai bentuk pertahanan diri terhadap apa yang ia gambarkan sebagai serangan dari AS dan Israel. Larijani memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respons yang "kuat dan tegas" untuk menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab jika kedaulatan mereka terancam. (Middle East Monitor/B-3)