Pesan Menohok Netanyahu untuk Iran Usai Lumpuhkan Ali Larijani & Gholamreza Soleimani

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis video bersama petinggi militer setelah konfirmasi kematian tokoh keamanan Iran.

PERDANA Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merilis sebuah pesan video provokatif yang ditujukan langsung kepada rakyat Iran. Dalam video tersebut, Netanyahu tampil didampingi jajaran komando militer tertinggi Israel, hanya beberapa jam setelah Teheran mengonfirmasi kematian dua pejabat penting keamanannya.

"Saya di sini bersama Menteri Pertahanan Israel, kepala staf kami, kepala Mossad, panglima Angkatan Udara, dan komandan senior kami," ujar Netanyahu mengawali pesannya.

Konfirmasi Kematian Tokoh Kunci Iran

Pernyataan Netanyahu ini muncul setelah otoritas Iran mengakui kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung (SNSC), Ali Larijani, serta pemimpin milisi Basij, Gholamreza Soleimani. Keduanya tewas dalam operasi militer Israel yang diluncurkan semalam.

Netanyahu secara eksplisit mengklaim keberhasilan militer Israel dalam melumpuhkan struktur kepemimpinan yang ia sebut sebagai "tirani".

"Dalam 24 jam terakhir, kami telah melumpuhkan dua pemimpin teroris, pemimpin teroris utama dari tirani ini," kata Netanyahu.

Ia juga menegaskan operasi militer Israel terus berlanjut secara intensif di berbagai titik strategis. "Pesawat-pesawat kami menghantam para operatif teror di lapangan, di persimpangan jalan, hingga di alun-alun kota," tambahnya.

Pesan Kontroversial Jelang Nowruz

Menariknya, Netanyahu menutup videonya dengan memberikan ucapan terkait perayaan tahun baru Persia, Nowruz, yang jatuh pada hari Jumat mendatang. Pesan ini dinilai sebagai upaya untuk memprovokasi sekaligus mendekati rakyat Iran yang menentang rezim saat ini.

"Ini dimaksudkan agar rakyat Iran yang pemberani dapat merayakan Festival Api. Jadi, rayakanlah dan Selamat Nowruz. Kami mengawasi dari atas," tutup Netanyahu.

Langkah Netanyahu memamerkan kekuatan militer bersama para petinggi intelijen dan angkatan udara ini mempertegas posisi Israel dalam eskalasi konflik yang kian memanas di Timur Tengah. Hingga saat ini, pihak Teheran masih berduka atas gugurnya Larijani dan Soleimani, yang merupakan pukulan telak bagi sistem keamanan nasional mereka. (BBC/Z-2)