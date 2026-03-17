Simetris Vs Asimetris: Mengapa Kekuatan Besar AS-Israel Terpaku Strategi Iran?

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
DUNIA militer di tahun 2026 sedang menyaksikan laboratorium perang nyata di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Iran di satu sisi serta Amerika Serikat (AS) dan Israel di sisi lain menjadi contoh paling sempurna untuk memahami perbedaan antara perang simetris dan perang asimetris. Di atas kertas, AS dan Israel memiliki segalanya. Namun di medan perang 2026, kemegahan teknologi simetris mereka dipaksa berlutut oleh labirin strategi asimetris Iran.
Perang simetris terjadi ketika dua kekuatan militer memiliki kapabilitas, teknologi, dan metode tempur yang setara atau serupa. Dalam konteks ini, AS dan Israel mewakili puncak kekuatan simetris dunia.
Perang asimetris adalah kondisi pihak yang lebih lemah secara konvensional menggunakan metode nontradisional untuk melawan pihak yang jauh lebih kuat. Iran adalah maestro dalam doktrin ini.
|Aspek
|Simetris (AS-Israel)
|Asimetris (Iran)
|Kekuatan Utama
|Teknologi Udara dan Satelit
|Rudal Balistik dan Pasukan Proksi
|Struktur Komando
|Terpusat dan Hierarkis
|Terdesentralisasi (Sel Mandiri)
|Metode Serangan
|Bombardir Presisi
|Saturasi Drone dan Sabotase Siber
Meskipun pemimpin tertinggi Iran dan infrastruktur utamanya digempur, strategi asimetris membuat militer mereka tetap berfungsi secara mandiri di tingkat regional. Iran tidak mencoba menandingi jumlah jet tempur AS, melainkan menciptakan biaya masuk yang terlalu mahal bagi AS-Israel melalui ancaman penutupan Selat Hormuz dan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan militer di seluruh Teluk.
Kesimpulannya, dalam perang simetris, pemenang ditentukan oleh siapa yang memiliki pedang lebih tajam. Namun dalam perang asimetris, pemenang adalah siapa yang mampu bertahan paling lama dalam labirin yang penuh jebakan. (I-2)
Pasukan Israel ubah Kota Tua Jerusalem jadi barak militer. Akses Al-Aqsa ditutup 16 hari, jemaah terpaksa salat Tarawih di jalanan. Simak laporan lengkapnya.
