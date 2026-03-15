Putranya tidak Berkicau Lima Hari Panaskan Rumor Netanyahu Tewas

Yair Netanyahu adalah putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (X/@A_M_R_M1)(Hindustan Times)

AKUN Twitter Yair Netanyahu menjadi sorotan di tengah rumor tentang kematian ayahnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Semua bermula dengan klaim video Netanyahu yang diedit menggunakan AI yang diunggah dari akun X resminya. Orang-orang di X mengeklaim bahwa video tersebut menunjukkan enam jari di tangan Netanyahu.

Rumor tentang kematian Netanyahu muncul di tengah perang Israel dengan Iran. Israel, bersama dengan AS, membunuh Pemimpin Tertinggi Ayatulah Khamenei selama serangan di Teheran.

Setelah itu, klaim palsu mulai muncul secara online bahwa Netanyahu tewas dalam serangan Iran. Foto-foto palsu yang menunjukkan Netanyahu yang terluka juga muncul secara online.

Spekulasi itu semakin diperkuat oleh klaim media sosial bahwa Yair berhenti mengunggah di X setelah beberapa waktu. Banyak yang mengeklaim bahwa itu menjadi 'tragedi keluarga' yang menyebabkan dia berhenti mengunggah.

Yair Netanyahu X: Kapan terakhir kali dia mengunggah sesuatu?

"Rumor tentang keluarga Bibi semakin menguat. Sudah 5 hari sejak Yair Netanyahu mengunggah sesuatu ke akun X-nya. Sebelumnya, dia biasanya berkicau 30-40 kali sehari," kata satu akun di X.

Akun lain menambahkan, "Yair Netanyahu--sesama pecandu Twitter yang rata-rata berkicau 35 kali sehari--belum berkicau selama 5 hari. Bagi saya, ini satu-satunya hal yang agak meyakinkan sejauh ini bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Bibi."

Akun lain lagi mengatakan, "Putranya, Yair Netanyahu, belum mengunggah konten baru di X (sebelumnya Twitter) sejak 8 Maret 2026, meskipun dia terlihat mengunggah ulang konten pada 9 Maret. Ketidakaktifannya yang tiba-tiba dicatat oleh pengamat, tetapi belum ada alasan resmi yang dikonfirmasi untuk jeda 5 hari spesifik ini."

Kantor Perdana Menteri Israel membantah spekulasi media sosial yang semakin berkembang tentang kematian Benjamin Netanyahu. Ini menurut Anadolu, media pemerintah Turki.

"(Kematian Netanyahu) ini berita palsu. Perdana Menteri baik-baik saja,” demikian laporan kantor tersebut. (Hindustan Times/I-2)