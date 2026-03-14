Cek Fakta: Video Netanyahu Berjari Enam Hasil AI dan Rumor Meninggal

PADA Kamis (12/3), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan konferensi pers pertamanya sejak AS dan Israel pertama kali menyerang Iran. Beberapa pengguna media sosial meragukan keaslian video tersebut dan membuat mereka mempertanyakan apakah Netanyahu masih hidup.

"Rumor beredar bahwa Perdana Menteri Israel--Netanyahu--meninggal setelah video ini dirilis yang memperlihatkan dirinya secara LANGSUNG di TV," tulis unggahan X pada 13 Maret. "Lihatlah enam jarinya."

"Berita Terkini: Video terbaru yang dirilis oleh pemerintah Israel menunjukkan bahwa itu dihasilkan oleh AI karena Netanyahu memiliki 6 jari," tulis unggahan lain X pada 13 Maret. "Apakah Netanyahu sudah meninggal?"

Baca juga : Usai Diduga Tewas, Video Netanyahu Berjari Enam Viral, Benarkah AI?

Dalam gambar tersebut, Netanyahu menunjuk dengan kedua tangannya. Pengguna media sosial mengatakan tangan kanannya tampak memiliki enam jari.

Namun, setelah dilihat lebih dekat, tangan Netanyahu tampak normal. Kemungkinan ada ilusi optik yang membuat sebagian telapak tangannya tampak seperti jari tambahan.

Tidak ada indikasi lain bahwa video tersebut diubah atau dibuat dengan kecerdasan buatan. Netanyahu berinteraksi dengan wartawan melalui konferensi video.

Ia banyak memberi isyarat dengan tangannya dan tidak ada kejanggalan yang muncul. Beberapa media melaporkan konferensi pers Netanyahu.

Video konferensi pers Netanyahu tidak membuktikan bahwa ia telah meninggal. (Politifact/I-2)