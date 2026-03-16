Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Non-Blok

Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (ketiga kanan) saat KTT Dewan Perdamaian (BoP) di Donald J. Trump US Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026)(ANTARA FOTO/HO-Setpres)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan bergabung dengan aliansi militer mana pun. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang telah lama menjadi pijakan diplomasi Indonesia.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo menyatakan Indonesia memilih menjaga jarak dari blok kekuatan militer sekaligus tetap berperan dalam upaya perdamaian global.

"Kami tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun," kata Prabowo dikutip pada Senin (16/3).

Ia menjelaskan, prinsip tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kemandirian negara. Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, termasuk dalam urusan pertahanan.

'Ketika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun," ujar Prabowo.

Meski menegaskan sikap non-blok, Prabowo mengatakan Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan berbagai mitra internasional. Postur militer Indonesia, kata dia, juga bersifat defensif dan tidak diarahkan untuk ekspansi.

Prabowo juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Amerika Serikat. Ia menegaskan partisipasi Indonesia didorong oleh kepentingan diplomatik, khususnya untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.

"Jika kami berada di dalamnya (BoP), kami masih bisa memengaruhi dan bekerja menuju solusi jangka panjang, yang menurut kami adalah Palestina merdeka, solusi dua negara," terangnya.

Namun, rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda. Pemerintah menangguhkan pembahasan terkait BoP karena meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Di tengah ketegangan global, Prabowo juga menawarkan Indonesia sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, konflik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian yang berdampak luas bagi banyak negara.

"Saran saya selalu mencari opsi damai," pungkasnya. (P-4)