Simak Strategi Iran di Selat Hormuz yang Bikin Militer AS dan Israel Kocar-Kacir

Suasana perairan di Selat Hormuz, Iran.(Anadolu/Fatemeh Bahrami)

Analisis: Mengapa AS-Israel Membutuhkan Sekutu untuk Menghadapi Iran di Selat Hormuz?

Meskipun Amerika Serikat (AS) dan Israel memiliki supremasi militer udara dan laut, mengendalikan Selat Hormuz tetap menjadi tantangan geopolitik yang hampir mustahil diselesaikan secara sepihak. Hingga Maret 2026, koalisi internasional tetap menjadi pilihan utama untuk menjaga jalur minyak paling vital di dunia ini.

1. Geografi yang Menguntungkan Pertahanan Iran

Selat Hormuz memiliki karakteristik perairan yang sempit dan dangkal. Garis pantai Iran yang bergunung-gunung di sepanjang utara selat memberikan posisi ideal bagi baterai rudal anti-kapal dan sistem radar mereka. Kapal induk AS, yang dirancang untuk pertempuran di laut lepas, menjadi target empuk (sitting duck) di ruang sempit selat ini.

2. Strategi Perang Asimetris IRGC

Iran menggunakan pendekatan "jumlah di atas kecanggihan". Mereka mengandalkan:

Kawanan Speedboat: Ratusan kapal cepat bersenjata yang sulit dideteksi radar dan mampu mengepung satu kapal perang besar.

Ranjau Laut Pintar: Senjata murah yang mampu melumpuhkan jalur perdagangan selama berbulan-bulan.

3. Dilema Ekonomi: "The Oil Weapon"

Setiap upaya militer frontal untuk merebut selat akan langsung menghentikan aliran minyak. Dampaknya bukan hanya pada Iran, melainkan pada ekonomi global. Harga minyak dunia bisa melonjak drastis dalam hitungan jam, memicu krisis finansial di negara-negara Barat sendiri. Hal inilah yang membuat AS sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan militer langsung.

Risiko Utama: Penutupan Selat Hormuz selama 30 hari saja diprediksi dapat menyebabkan kenaikan harga energi global hingga 50-100%, memicu inflasi yang tak terkendali di pasar internasional.

4. Alasan Meminta Bantuan Sekutu

Keterlibatan negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jepang bukan sekadar soal menambah daya tembak, melainkan:

Legitimasi Internasional: Memastikan operasi ini dianggap sebagai upaya menjaga hukum laut internasional (UNCLOS), bukan agresi sepihak.

Keahlian Khusus: Negara-negara Eropa memiliki armada pembersih ranjau (MCM) yang lebih berpengalaman untuk operasi di perairan dangkal seperti Teluk Persia.

Berbagi Risiko: Memastikan dampak ekonomi dan politik dari konflik ini dipikul bersama oleh komunitas internasional.

Kesimpulan

Selat Hormuz adalah titik di mana teknologi militer canggih bertemu dengan realitas geografi dan ekonomi yang keras. AS dan Israel menyadari bahwa mengambil alih selat ini dari Iran tanpa bantuan sekutu internasional hanya akan memicu bencana ekonomi global yang justru akan merugikan kepentingan nasional mereka sendiri.

FAQ: People Also Ask

Mengapa ranjau laut Iran begitu ditakuti?

Ranjau laut modern Iran sulit dideteksi karena terbuat dari material non-magnetik dan dapat diletakkan di dasar laut yang dalam, menunggu tanda akustik dari kapal tertentu sebelum meledak.

Apakah ada jalur alternatif selain Selat Hormuz?

Ada beberapa pipa darat di Arab Saudi dan UEA, namun kapasitasnya tidak mampu menampung seluruh volume minyak yang biasanya melewati selat, sehingga ketergantungan pada Hormuz tetap mutlak.