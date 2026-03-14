G7 dan NATO Terbelah, Desak Trump Batalkan Pelonggaran Sanksi Rusia

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PERPECAHAN tajam terjadi di internal negara-negara kelompok G7 menyusul keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menangguhkan sanksi minyak terhadap Rusia. Langkah Washington tersebut memicu penolakan keras dari para pemimpin Jerman, Kanada, dan Norwegia--semuanya negara anggota NATO--yang mengkhawatirkan dampak pelemahan tekanan terhadap Kremlin di tengah perang Ukraina.
Kanselir Jerman Friedrich Merz mengungkapkan bahwa enam dari tujuh negara G7 secara tegas menentang keputusan AS tersebut. Trump berdalih kebijakan ini diambil untuk mengamankan pasokan energi global dan meredam lonjakan harga minyak akibat perang AS-Israel melawan Iran yang pecah sejak 28 Februari lalu.
“Kami terkejut mendengar keputusan pemerintah Amerika pagi ini. Enam dari tujuh negara berpendapat bahwa kita seharusnya tidak melepaskan sanksi terhadap Rusia,” ujar Merz dalam konferensi pers saat menghadiri latihan militer NATO Artic Sentry di Norwegia, Jumat (13/3) waktu setempat.
Senada dengan Merz, Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan pihak Norwegia menekankan pentingnya mempertahankan "tekanan maksimum" terhadap Moskow. Mereka menilai Rusia tidak seharusnya mendapatkan keuntungan dari akses kembali ke pasar minyak global di saat invasi ke Ukraina masih berlangsung.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius turut menyatakan kekhawatirannya kepada Euronews mengenai potensi dampak negatif bagi pertahanan Ukraina. Para pemimpin NATO ini berencana menggunakan jalur komunikasi langsung ke Gedung Putih guna mendesak Trump mengubah keputusannya.
Kanselir Merz juga dijadwalkan akan berkomunikasi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron akhir pekan ini untuk merumuskan langkah bersama. "Kami akan memeriksa apa yang bisa kami lakukan untuk menghadapi rencana ini," pungkasnya.
Tiga pemimpin negara NATO melakukan kunjungan resmi untuk menyaksikan latihan militer NATO Arctic Sentry yang disepakati Januari lalu, sebagai bagian dari resolusi atau semacam unjuk kekuatan setelah Trump mengancam ia akan mengambil Greenland. (Euronews/B-3)
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan setuju dengan AS soal program nuklir Iran, namun peringatkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah.
Di tengah ketegangan dengan AS terkait Greenland dan tarif dagang, Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan runtuhnya tatanan dunia di Konferensi Keamanan Munich.
PM Inggris Keir Starmer, Presiden Macron, dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mengecam rencana AS mencaplok Greenland.
Pemimpin Uni Eropa berkumpul di Brussels untuk memutuskan penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna mendanai Ukraina. Simak rincian rencana dan tantangan hukumnya.
Zelensky bertemu pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman di London membahas revisi proposal damai yang didorong AS. Ukraina menolak usulan penarikan pasukan dari wilayah timur.
Uni Eropa mengusulkan larangan transportasi dan layanan minyak Rusia, namun AS menolak dukungan, sementara negara G7 lain belum memberikan janji jelas.
Uni Eropa mengusulkan sanksi baru terhadap Rusia dengan menargetkan pelabuhan di negara ketiga, termasuk Pelabuhan Karimun di Indonesia, dalam paket sanksi ke-20.
Inggris dukung AS sita tanker minyak Rusia dalam operasi besar melawan aktivitas pelayaran gelap.
UNI Eropa (UE) memperluas daftar sanksinya terhadap Rusia dengan menambahkan 63 entri baru yang mencakup 21 individu dan 42 entitas badan hukum.
Steve Witkoff, utusan kepercayaan Presiden Donald Trump, bertolak ke Moskow untuk bertemu pejabat
