Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

14/3/2026 05:21
Aksi Unjuk Rasa Hari Quds di Iran Diikuti Jutaan Orang meskipun Ada Serangan AS-Israel
Beberapa ledakan dilaporkan terdengar di sekitar pawai Hari Quds di Teheran pada Jumat (13/3).(Al-Jazeera)

JUTAAN rakyat Iran tumpah ruah ke jalan-jalan di seluruh negeri untuk memperingati Hari Al-Quds Internasional pada Jumat (13/3) waktu setempat. Namun, aksi solidaritas untuk Palestina ini berubah mencekam setelah sebuah ledakan mengguncang Alun-Alun Ferdowsi, Tehran, di tengah berkecamuknya serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Laporan stasiun televisi pemerintah Iran mengonfirmasi sedikitnya satu orang wanita tewas akibat terkena serpihan proyektil (shrapnel). Media Press TV menyebut insiden tersebut sebagai dampak langsung dari serangan udara jet tempur koalisi AS-Israel. Ledakan terjadi tak lama setelah pihak Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera mengosongkan area tersebut sebelum serangan dilakukan.

Peringatan Hari Al-Quds tahun ini terasa jauh lebih emosional bagi warga Iran. Pasalnya, aksi ini digelar di tengah agresi militer yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir di wilayah Iran. Data terbaru menunjukkan skala tragedi yang masif, dengan lebih dari 1.444 nyawa melayang  dan 18.551 orang terluka, menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Iran. Mayoritas korban merupakan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan pelajar.

Baca juga : Konflik Iran-Israel-AS Memanas, Apa Dampak Besarnya Bagi Indonesia?

Kepemimpinan Baru dan Perlawanan

Di tengah kepulan asap dan kibaran bendera Palestina, massa juga membawa potret Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang baru saja terpilih. Dalam pidato pertamanya sehari sebelum aksi, Mojtaba Khamenei menegaskan komitmen Iran untuk tidak mundur menghadapi tekanan militer asing.

Aksi Hari Al-Quds kali ini tidak hanya menjadi simbol dukungan bagi kemerdekaan Palestina, tetapi juga bertransformasi menjadi bentuk perlawanan nasional Iran terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi ilegal AS dan sekutunya.

Di tengah bayang-bayang jet tempur dan dentuman ledakan, nyali warga Iran justru kian mengeras. Melaporkan langsung dari jantung aksi, jurnalis Al Jazeera, Tohid Asadi, menggambarkan suasana peringatan Hari Al-Quds tahun ini sebagai ajang "pembuktian ketahanan" (resilience) rakyat Iran melawan tekanan bertubi-tubi dari AS dan Israel.

Baca juga : Dubes: Iran hanya Butuh Kemenangan atas AS-Israel

"Mereka pikir dengan membunuh dan menjatuhkan bom di atas kepala kami, kami akan ketakutan. Tidak. Kami tetap berdiri tegak demi negara kami," tegas seorang perempuan peserta aksi kepada Al Jazeera.

Peserta lain menambahkan bahwa kehadiran jutaan orang di berbagai alun-alun kota adalah pesan nyata bagi dunia. "Rakyat menunjukkan bahwa ketidakadilan bisa dikalahkan dan tembok penindasan itu bisa dihancurkan," ujarnya optimistis.

Kehadiran Tokoh Kunci

Aksi ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian,terlihat membaur di tengah massa di Teheran bersama Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Ali Larijani. 

Kehadiran fisik Pezeshkian seolah menjawab seruannya sendiri di media sosial sehari sebelumnya. Ia mendesak seluruh rakyat Iran untuk turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya guna "mengecewakan musuh-musuh Iran". (B-3)

 

 

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Haufan Salengke
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved