Aksi Unjuk Rasa Hari Quds di Iran Diikuti Jutaan Orang meskipun Ada Serangan AS-Israel

Beberapa ledakan dilaporkan terdengar di sekitar pawai Hari Quds di Teheran pada Jumat (13/3).(Al-Jazeera)

JUTAAN rakyat Iran tumpah ruah ke jalan-jalan di seluruh negeri untuk memperingati Hari Al-Quds Internasional pada Jumat (13/3) waktu setempat. Namun, aksi solidaritas untuk Palestina ini berubah mencekam setelah sebuah ledakan mengguncang Alun-Alun Ferdowsi, Tehran, di tengah berkecamuknya serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Laporan stasiun televisi pemerintah Iran mengonfirmasi sedikitnya satu orang wanita tewas akibat terkena serpihan proyektil (shrapnel). Media Press TV menyebut insiden tersebut sebagai dampak langsung dari serangan udara jet tempur koalisi AS-Israel. Ledakan terjadi tak lama setelah pihak Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera mengosongkan area tersebut sebelum serangan dilakukan.

Peringatan Hari Al-Quds tahun ini terasa jauh lebih emosional bagi warga Iran. Pasalnya, aksi ini digelar di tengah agresi militer yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir di wilayah Iran. Data terbaru menunjukkan skala tragedi yang masif, dengan lebih dari 1.444 nyawa melayang dan 18.551 orang terluka, menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Iran. Mayoritas korban merupakan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan pelajar.

Kepemimpinan Baru dan Perlawanan

Di tengah kepulan asap dan kibaran bendera Palestina, massa juga membawa potret Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang baru saja terpilih. Dalam pidato pertamanya sehari sebelum aksi, Mojtaba Khamenei menegaskan komitmen Iran untuk tidak mundur menghadapi tekanan militer asing.