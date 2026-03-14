Aksi Unjuk Rasa Hari Quds di Iran Diikuti Jutaan Orang meskipun Ada Serangan AS-Israel

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
JUTAAN rakyat Iran tumpah ruah ke jalan-jalan di seluruh negeri untuk memperingati Hari Al-Quds Internasional pada Jumat (13/3) waktu setempat. Namun, aksi solidaritas untuk Palestina ini berubah mencekam setelah sebuah ledakan mengguncang Alun-Alun Ferdowsi, Tehran, di tengah berkecamuknya serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Laporan stasiun televisi pemerintah Iran mengonfirmasi sedikitnya satu orang wanita tewas akibat terkena serpihan proyektil (shrapnel). Media Press TV menyebut insiden tersebut sebagai dampak langsung dari serangan udara jet tempur koalisi AS-Israel. Ledakan terjadi tak lama setelah pihak Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera mengosongkan area tersebut sebelum serangan dilakukan.
Peringatan Hari Al-Quds tahun ini terasa jauh lebih emosional bagi warga Iran. Pasalnya, aksi ini digelar di tengah agresi militer yang telah berlangsung selama dua pekan terakhir di wilayah Iran. Data terbaru menunjukkan skala tragedi yang masif, dengan lebih dari 1.444 nyawa melayang dan 18.551 orang terluka, menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Iran. Mayoritas korban merupakan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan pelajar.
Di tengah kepulan asap dan kibaran bendera Palestina, massa juga membawa potret Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang baru saja terpilih. Dalam pidato pertamanya sehari sebelum aksi, Mojtaba Khamenei menegaskan komitmen Iran untuk tidak mundur menghadapi tekanan militer asing.
Aksi Hari Al-Quds kali ini tidak hanya menjadi simbol dukungan bagi kemerdekaan Palestina, tetapi juga bertransformasi menjadi bentuk perlawanan nasional Iran terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi ilegal AS dan sekutunya.
Di tengah bayang-bayang jet tempur dan dentuman ledakan, nyali warga Iran justru kian mengeras. Melaporkan langsung dari jantung aksi, jurnalis Al Jazeera, Tohid Asadi, menggambarkan suasana peringatan Hari Al-Quds tahun ini sebagai ajang "pembuktian ketahanan" (resilience) rakyat Iran melawan tekanan bertubi-tubi dari AS dan Israel.
"Mereka pikir dengan membunuh dan menjatuhkan bom di atas kepala kami, kami akan ketakutan. Tidak. Kami tetap berdiri tegak demi negara kami," tegas seorang perempuan peserta aksi kepada Al Jazeera.
Peserta lain menambahkan bahwa kehadiran jutaan orang di berbagai alun-alun kota adalah pesan nyata bagi dunia. "Rakyat menunjukkan bahwa ketidakadilan bisa dikalahkan dan tembok penindasan itu bisa dihancurkan," ujarnya optimistis.
Aksi ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian,terlihat membaur di tengah massa di Teheran bersama Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, Ali Larijani.
Kehadiran fisik Pezeshkian seolah menjawab seruannya sendiri di media sosial sehari sebelumnya. Ia mendesak seluruh rakyat Iran untuk turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya guna "mengecewakan musuh-musuh Iran". (B-3)
Eskalasi konflik di Timur Tengah kian mencekam. Tiga kapal kargo diserang di Selat Hormuz saat Iran mengancam akan memblokir total pasokan minyak ke AS dan Israel.
Presiden Rusia Vladimir Putin gencar berkomunikasi dengan Iran dan Donald Trump untuk memediasi konflik di Timur Tengah. Apakah ini murni upaya damai atau strategi mengamankan ekonomi Rusia?
Otoritas Israel batalkan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa dengan dalih konflik Iran. Imam Besar Al-Aqsa mengecam penutupan yang dianggap tidak berdasar tersebut.
Negara Teluk (GCC) siapkan langkah tegas hadapi serangan Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi. Simak dampak stabilitas kawasan bagi ekonomi global.
KEPUTUSAN Indonesia masuk dalam Board of Peace inisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump beriringan waktu dengan meningkatnya eskalasi konflik Iran, Israel dan AS
